食用安全｜長用保溫杯20年生鏽照裝咖啡　男子鉛中毒間接染肺炎身亡【附4大使用貼士】

▲ 男子長用保溫杯20年，甚至杯內生鏽照裝咖啡，導致鉛中毒，間接染肺炎身亡。

【食用安全/保溫杯/鉛中毒/肺炎/消委會】不少人喜歡用保溫杯，保溫又環保。然而，台灣就曾有一名50多歲男子，每天習慣用保溫杯裝咖啡。即使內部已生鏽也照用，此習慣持續近20年後，男子因吸收過量金屬，導致鉛中毒，不僅大腦皮質嚴重退化，更患上認知障礙症，間接引發吸入性肺炎，最終身亡。本港消委會就曾分享保溫杯4大使用錦囊，其中有數類飲品原來不宜用保溫杯盛載，使用時需謹慎。

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台灣腎臟科醫生洪永祥曾在節目《醫師好辣》中分享一宗病例，指有一名50多歲男子，習慣每天用同一個保溫杯裝咖啡飲，一用就用了近20年，即使保溫杯內部早已生鏽受損，他亦照飲而不更換。

男子其後在一次駕車上班途中，突然精神恍惚，導致他發生交通意外。他被送院後接受檢查，發現其顱內雖沒有出血，但大腦皮質萎縮，還有嚴重貧血，且腎功能也不好。男子輾轉被轉至腎臟科門診，醫生估計他吸收太多重金屬，之後篩檢檢查，確診他是鉛中毒。

更不幸的是，男子之後還嗆到，引發吸入性肺炎，不幸身故，由車禍到過世僅短短一年時間。

用保溫杯裝牛奶豆漿需2小時內飲完

洪永祥醫生透露，保溫杯怕酸鹼的物品，像是檸檬水、碳酸飲料、中草藥或等茶等，若保溫杯材質不夠好，就容易導致鉛、鎘、鉻溶解，造成傷肝腎或大腦失智、貧血等狀況。

他提醒，不少人喜歡把牛奶跟豆漿等含蛋白質飲料，放進保溫瓶內飲用，但其實這類飲品最好2小時內要喝完，否則會開始產生細菌，加上清洗不夠力會導致殘存的蛋白質卡在縫隙了，且有時洗完之後還有異味，代表裡面還有細菌。因此之後不論放水還是其他飲品，都等於把細菌喝下肚，可能導致腹瀉。

保溫杯不宜裝酸鹼值過高的飲品

中大生命科學院副教授何永成曾指出，保溫杯的不銹鋼塗層是由鐵及其他金屬聚合而成，長期用保溫杯儲存酸鹼值過高的飲品，如檸檬汁、茶，就會侵蝕不銹鋼塗層，繼而釋出金屬物質。

何永成指，每款保溫杯的製造成分不同，若當中含鉛和鎘等重金屬，重金屬更有機會積聚在體內，損害肝腎功能。

消委會4大保溫杯使用貼士

消委會提醒，保溫杯切勿用來裝載酸性強的西柚汁、橙汁等果汁飲品或乳酸飲品，以免飲品容易變壞；亦切勿用來盛載有氣的碳酸飲品，例如汽水，以免成內部壓力過大使飲品噴出。另外亦不要長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。

保溫杯使用錦囊：

避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。

切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

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責任編輯：羅嘉欣