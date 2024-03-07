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【黎智英案】楊清奇稱國安法生效後蘋果未有改變立場　評論文章需打「擦邊球」表達支持制裁

社會 13:46 2024/03/07

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壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》主筆楊清奇續作供，楊稱《港區國安法》生效後，未有收到黎或高層指示要改變立場支持制裁，故此楊撰寫的文章及揀選刊登於論壇版的文章均要支持制裁。楊續指，由於公開支持制裁會觸發《港區國安法》，故在寫作上需打「擦邊球」，即通過評論制裁事件或分析制裁的嚴重性，表達支持制裁的立場。

案件今踏入第40天審訊，第3位從犯證人、筆名「李平」的前《蘋果》主筆楊清奇第4天出庭作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤主問。楊供稱，被告黎智英於2018年後於《蘋果》並沒有職位，法官李運騰問及，既然黎沒有正式職位，為何楊要跟從黎的指示。

楊供稱，黎是既慷慨又殘忍的老闆，因為黎會在《蘋果》上市時，或是分拆網上版後，派發股份予員工，以致早期《蘋果》高層成為百萬或千萬富翁。楊又指，惟黎亦會「用人用到盡，唔啱佢心意，好快就換人」。

楊又指在《蘋果》工作23年，其間總編輯及社長均更換了7至8位，楊形容黎對新聞的要求是求新求變，故黎會不斷換人。

楊指，《蘋果》各部門負責人及社長等若希望留在《蘋果》工作，一定要聽從黎的指示，主動做好手上的事，由於楊亦想留在《蘋果》工作，故亦會跟隨做法。

控方引述《蘋果》前總編輯羅偉光於2020年12月31日與楊的WhatsApp 對話，當中羅偉光轉發1則題為「真誠才是最大的本…」，並指「羅冠聰投稿」。楊供稱，文章曾於《蘋果》報紙版刊登，翌日應有刊登於網上版。

控方續引述兩人對話，楊於對話稱「顏純鈎自己抄自己，都係抄，唔知啲老嘢諗咩」，羅偉光則回覆「（上咗神台，好難認衰）」。

兩人於2021年3月12日的對話則顯示，羅偉光問及楊，有關時事評論員蔡子強的文章「火網評論：推倒香港選制，北京獨贏」，能否放上網上論壇。楊供稱，這是台灣《蘋果》的文章，自己應有按要求將文章放上網上論壇。

楊又指，《港區國安法》生效後，未有收到黎或高層指示要改變立場，即支持制裁，故此楊撰寫的文章及揀選的論壇版文章均要支持制裁。

楊續指，由於公開支持制裁會觸發《港區國安法》，故在寫作上需打「擦邊球」，即通過評論制裁事件或分析制裁的嚴重性，表達支持制裁的立場。

研訊今午（7日）續。

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記者：梁錦麟

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