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周末好去處｜消委會圍方商場首辦嘉年華　玩游戲學消費權益贏過萬份禮物

休閒消費 13:49 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

消委會嘉年華於3月16日及3月17日在大圍圍方商場舉行。

為慶祝與香港市民並肩走過半世紀，消費者委員會以「精明消費 燃亮經濟」為主題，首次舉行315消費者權益周，重頭戲為一連兩天的免費親子嘉年華。消費權益嘉年華將於3月16起，一連2日於大圍圍方舉行。參加者既可於精心設計的消費棋盤上游走，挑戰有獎問答遊戲，亦可參加4大攤位遊戲鬥智鬥力，了解8大消費權益。

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龍年運程｜玄學家樂翊榆抽出三張塔羅牌　一分鐘測你龍年有冇運行

嘉年華於3月16日及3月17日在大圍圍方商場舉行，現場設有多個有趣刺激、鬥智鬥力的遊戲，讓參與者寓學習於遊戲，加深對消費者8大權益的認識和理解。

所有入場人士除可免費獲贈消委會金禧版防 RFID 讀取卡套外，更會獲發 1 張印章卡，凡成功挑戰全部遊戲並集齊 5 個印章，以及追蹤消委會任何 1 個社交平台帳號，即可前往登記處填寫相關資料（包括中英文姓名、聯絡電話及電郵地址），參加壓軸大抽獎，全場豐富禮品合共超過1萬份

豐富獎品包括在過往《選擇》月刊中，經測試可安心使用的超過 70 份精美產品樣本：
大獎：行李喼（總值$42,225，共 13 名）
二獎：電壓力煲（總值$16,408，共 10 名）
三獎：電風筒（總值$13,816，共 11 名）
四獎：循環扇（總值$2,593，共 4 名）
五獎：爽膚水（總值$7,462，共 40 名）

嘉年華遊戲

嘉年華設有 5 款別出心裁並以消費者權益為主題的攤位/ 棋盤遊戲，參加者每完成 1 款遊戲，除可收集 1 個印章外，亦會獲贈精美禮品，例如 50 周年限定版消費權益飛行棋、50 周年限定版環保袋、多款實用日用品，包括輕食木餐具套裝、保溫瓶、圍裙、防曬傘、儲物箱等。詳細遊戲玩法如下：

  • 「拼拼有營」拼圖遊戲

玩法： 參加者需在 1 分鐘內拼湊出有關食物包裝的拼圖，並於完成後答對 1 條與產品營養或環保標籤等相關問題。

  • 「碰碰『理』識揀」釣魚配對遊戲

玩法： 道具魚池內會放置不同遊戲卡，參加者需於 1 分鐘內，以膠魚竿釣起並成功配對 2 張相同類別的遊戲卡。完成後需答對 1 條與「衣、食、住、行」中「可持續消費」選擇的相關問題。

  •  「Fun 塑我最叻」滑道滾球遊戲

玩法： 參加者需在 1 分鐘內，將 8 個代表不同塑膠分類或不屬於塑膠的球，滾進相應的分類格中。完成後需答對 1 條與「分塑」的相關問題。

  • 「眼明手快」反應遊戲

玩法： 參加者需在 1 分鐘內，抓緊隨時掉落的 10 支遊戲棒，然後按照遊戲棒的顏色，回答與消費前後保障自己的相關問題。

  • 「棋樂無窮」棋盤遊戲

玩法： 此遊戲為一個大型棋盤，參與者需抽卡決定步數，然後走到該格回答相關問題。透過妙問妙答認識消委會，以及其他支持機構如何保障消費者的權益，從而協助消費者作出明智消費決定、提升防騙意識及自我保護能力。
 

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