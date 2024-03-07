【米芝蓮2024】文苑飯莊廚師多間知名食府出身　獲讚「小炒王」重本用日本食材冀破格粵菜

▲ 文苑飯莊廚師多間知名食府出身，獲讚菜「小炒王」重本選用日本食材。（餐廳網頁截圖）

《香港澳門米芝蓮指南 2024》必比登推介名單今日（7日）出爐，共77間港澳店家入選必比登推介名單，當中67間來自香港，餘下則是澳門餐廳。其中10間食肆首次入選，7間為香港食肆，3間為澳門食肆。今年入選的港澳餐廳較去年的72間，增加約7%；今年新上榜的食肆亦按年多4間。

當中開業不足一年的文苑飯莊屬全新上榜的餐廳，位於黃大仙天馬苑商場內，主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供蛇羹和煲仔飯等時令菜式。米芝蓮指南形容，餐廳開業不久已憑着優質粵菜吸引眾多食客捧場，廚師和服務團隊濟濟一堂，均曾效力於其他知名同業；點名大讚菜色「金牌小炒王」選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足，適合配搭美酒享用。指南又提醒食客要品嚐燒味，宜提前預訂。

根據餐廳的網頁介紹，店內由屢獲米芝蓮星級餐飲營運總監潘健偉主理，廚師團隊擁有多年掌廚經驗，更曾於多間知名粵菜食府工作，包括富豪閣、馬會滿貫廳、名人飯堂「港島廳」等。

菜色方面，金牌小炒王破格地使用了日本蝦乾、鮮蝦以及日本櫻花蝦苗等新鮮食材，再加上廚師精糂的炒功，炮製出充滿鑊氣，專屬文苑飯莊的一道佐酒必備之佳餚。

潘健偉向TOPick表示，小炒王選用日本食材成本高，但強調「唔喺用呢道菜嚟賺錢，而喺想客人食到創新破格嘅粵菜」，希望將受歡迎的經典菜色昇華，為食客帶來驚喜。

而店內「明爐燒鵝」作為廣東傳統的經典燒味美饌，網頁形容鵝肉除了肥美肉厚外，大廚亦以特製醃料加醃製調味，再以傳統明爐高溫烤制，以達致外皮金黃酥脆，肉質保持鮮嫩多汁，配以特製燒鵝醬，每一口外酥內嫩令人回味無窮。

另一經典菜「堂剪沙爹乳豬」，每隻約重2.5斤的原隻乳豬，經燒味部師傅以花生醬、椰汁和秘制沙爹醬汁醃制，皮脆肉嫰，香氣四溢，佳餚即叫即燒，原隻堂剪，適合4至6人共享。潘健偉補充，店內燒味全由超過30年經驗的師傅主理，「主要喺食師傅嘅技術」，我們發現乳豬與沙爹味道十分配合，在味道上有少許變奏，也可以令整體菜色昇華。

店內大多的燒味菜色由於製作需時，必須提早一天前預訂。潘健偉解釋，開店初期「試過食客7點坐低，9點先有得食」，為保持每一道菜的水準及食客的用餐體驗，特設預訂制度。

網頁又提到，團隊為了解各位客人獨有喜爱之口味，廚師們特意在本區各大街市，搜羅海鮮及各類新鮮食材，再配合客人心目中喜愛的烹調方法，為客人帶來家中最溫暖的味道。強調團隊充滿熱情，各人精力充沛，不斷追求卓越，致力為客人提供充滿活力的待客之道以及多元化的餐飲體驗。

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記者：陳麗娜