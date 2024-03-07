腺病毒｜男童高燒4日不退+雙眼通紅發炎　拆解腺病毒感染病徵及傳播途徑

▲ 腺病毒感染全年皆會發生，潛伏期一般為2至14天。

腺病毒肆虐！本港最近天熱忽冷忽熱，不少人更感染流感、腺病毒等，連藝人吳浩康也指1歲半兒子撑撑最近感染腺病毒，高燒多日更導致眼睛感染。究竟腺病毒有甚麽病徵，以及由甚麽傳染途徑？

李太的12歲兒子最近也感染腺病毒，她講述兒子發病的經過，並呼籲家長最近要小心腺病毒感染。她指，兒子發病前毫無徵兆，發病當日早上還外出活動，坐車回家途中開始昏昏入睡，回到家後更反常去午睡，睡醒後全身發熱，額探大約是37.5度。

我原本以為只是普通感冒發燒，啊仔翌日也精神甚佳，胃口也沒有受影響，只是指頭痛，但下午開始發高燒，醫生話是上呼吸道感染，開了抗生素、退燒藥等。

李太按照醫囑按時讓兒子服藥，兒子服藥後就退燒，藥效過後繼續發高燒，額探長期處於39度至39.5度之間，並開始出現鼻塞、流鼻水等症狀。

連續發燒了4日，第4日夜晚啊仔突然雙眼全部紅曬，好似紅眼症，好恐怖！即刻再帶他睇醫生，醫生話係腺病毒感染，仲話呢排好多人中招，無特效藥，只能滴眼藥水以及服食普通藥物等自行好轉。

腺病毒的病原體

根據衞生署衞生防護中心中心資料，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生，腺病毒潛伏期一般為2至14天，此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

腺病毒的病徵

不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；及眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

腺病毒的傳播途徑

腺病毒主要透過飛沫（如咳嗽或打噴嚏）、直接接觸患者的口鼻分泌物（例如與患者握手，或接觸受污染的物件表面），或進食受污染的食物或食水傳播；及可於學校及醫院等院舍內引致急性呼吸道及眼睛感染的爆發。

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