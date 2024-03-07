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MIRROR成員丨呂爵安不經意自爆新歌名　被笑指最聰明的宣傳手法

娛樂 14:08 2024/03/07

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Edan自爆新歌名，非常好笑。

MIRROR成員呂爵安（Edan）日前在社交網的限時動態上載一張新歌歌詞照，雖然他遮了份歌詞，並寫上「劇透一句畀大家」，不過不少眼利的網民從左上角的影下發現歌名，隨即引起熱議！

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自爆新歌

被發現自爆歌名一事後，Edan立即上載一張遮臉自拍照，並留言：「一世英名盡毁，我決定用呢個post去提醒自己唔好再犯同樣嘅錯，同埋既然都劇透咗個歌名，唉，唔爭在俾多少少你啦🫠(rough cut嚟not final)」

之後，他更索性上載一小段新歌前奏：「係啊我係油麻地莎士比亞，被逼差唔多成個月前就宣傳新歌#咩玩法#埋藏在陰影下的歌名#真係唔會留意到呢#一出完個story#見到有人DM我油麻地莎士比亞#我真係嚇到爭啲標尿#點解我咁聰明#史上最強劇透」

不少網民都笑言Edan真聰明，並指這個是十分好的宣傳手法，並讚新歌很有Feel！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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