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深圳櫻花2024｜深圳觀瀾湖櫻花節最後機會　逾千棵櫻花綻放成粉色隧道

親子好去處 11:14 2024/03/08

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

深圳觀瀾湖現正舉行第8屆櫻花節，大家記得把握最後機會打卡賞花！

【櫻花2024/深圳觀瀾湖/櫻花節/賞花攻略/深圳好去處】春天到來，除了香港的櫻花絢爛盛放外，深圳也有粉櫻美景。深圳觀瀾湖現正舉行第8屆櫻花節，場內近,1500棵櫻花樹正迎來綻放期，於一片粉色花海中打卡合照，感受春天氣息，絕對是今年北上賞花的必到點！

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龍年運程｜玄學家樂翊榆抽出三張塔羅牌　一分鐘測你龍年有冇運行

由即日起至3月10日，深圳觀瀾湖生態運動公社舉辦第8屆櫻花節，場內種植逾1,200棵櫻花樹，櫻花品種包括一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻、普駟象櫻及紅櫻等，讓大家也可以一次過賞盡各種櫻花的美態！另外，場內還特設過萬呎的金魚草花海和波斯菊等，五彩繽紛的花海配上粉色櫻花，非常夢幻！

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深圳櫻花2024｜觀瀾湖第三批盛花期

深圳櫻花花期約在2月至3月盛開，而場內現正迎來第三批盛花期，如果大家計劃假日北上，可以考慮到此處打卡拍照，捉緊今年最後的櫻花期！

觀瀾湖生態運動公社佔地22萬平方米，是集生態旅遊、運動休閒、娛樂等功能為一身的綜合主題園區。

深圳櫻花2024｜玩埋卡魯冰雪世界

除了賞櫻外，園內設有多個兒童遊樂和機動遊戲設施，當中包括深圳最大的室內滑雪場「卡魯冰雪世界」，佔地約120萬平方呎，劃分為滑雪館、滑冰館和娛雪區3大區域，雪質接近天然粉雪，保持於-3℃至-5℃，滑雪道寬20米、長近120米，落差約10米，雪道表面平整，坡度緩，非常適合新手體驗滑雪樂趣！大家可以在賞櫻後到滑雪場遊玩，玩足一日！

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深圳觀瀾湖 - 第八屆櫻花節暨新春桃花展2024

地址：深圳市龍華區觀瀾鎮高爾夫大道1號「觀瀾湖生態運動公社」
活動日期：即日起至2024年3月10日
入園時間：09:00-17:00
票價：¥78（內含8項娛樂遊玩套票）
交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口步行340米

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責任編輯：王明芳

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