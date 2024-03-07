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娛圈靚媽丨岑麗香湊仔不忘騷事業線　性感look做運動曝光豪宅新裝潢

娛樂 18:01 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

岑麗香性感look做運動！

岑麗香自從誕下兩名兒子Jacob以及Julius後，就專注照顧兩子，減少幕前的演出，岑麗香於社交平台不時分享生活點滴！

日前岑麗香於IG上載一段做運動的片段，片段開首香香一身瑜伽服做運動，展示弗爆身型之外，當香香附身向前時不覺意騷出事業線，真是完全不像兩孩之母。

【娛圈靚媽】岑麗香玩親子瑜伽愛拉筋瘦身　兩孩之母愈生愈弗靠3招變索媽

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【BB來了】岑麗香誕第二胎再做媽媽　手抱「小腰果」餵母乳超有愛

岑麗香不忘做運動keep弗

鏡頭一轉，改穿密實運動服的香香一邊湊仔一邊做運動，最搞笑是香香戴著面膜機，在旁的細仔Julius好奇地望著媽咪，cutie到爆！

當中岑麗香以英文撰文，其大意是指「有時這樣，有時會那樣，第一個可能看起來很理想，但第二個非常有效地利用時間！她一邊運動，一邊護膚，一邊照顧孩子，時間很寶貴，要明智地利用它！」

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家居走簡潔風

另外，從岑麗香分享的片段所見，其家裡的客廳空間感十足，走簡約風並以白色為主調。客廳放置一張白色長梳化，中間鋪設大塊毛毛地毯，為家居增添溫暖感！

此外，梳化旁擺放了大型書寫板，看來是給兩兒繪下畫，兩年前有指岑麗香為兒子入讀名校，舉家搬入港島巿值2千萬高尚住宅區，不過對比香香之前分享的家居照，現在的裝潢格局跟以前不同，未知是否曾裝修或再「孟母三遷」呢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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