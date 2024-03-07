永利呈獻：國際系列賽澳門站下周揭幕 巨星賈西亞、瑞德、麥道威等大滿貫冠軍領銜

由永利呈獻的首屆國際系列賽澳門站將於3月14日至17日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行。大滿貫冠軍：塞吉歐‧賈西亞（Sergio Garcia）、格萊姆‧麥道威（Graeme McDowell）、派翠克 • 瑞德(Patrick Reed) 皆確認參賽，賽事陣容鼎盛。賈西亞為2017年美國大師賽冠軍，瑞德為2018年美國大師賽冠軍，而麥道威則是2010年美國公開賽冠軍。3位球員將與LIV高爾夫Crushers GC球員拉希瑞（Anirban Lahiri）亞運會金牌得主中國香港年輕球星許龍一（Taichi Kho）、4Aces GC戰隊帕特 • 佩雷茲（Pat Perez）、萊德杯傳奇人物保特（Ian Poulter）等同場競技，爭奪榮耀，各位球迷不容錯過。

▲ 塞吉歐 ‧ 賈西亞（Sergio Garcia）

雲集世界各地星級精英球手



目前，已有23名LIV 高爾夫聯盟球員確認參賽。3位Torque GC戰隊球手：米托‧佩雷拉（Mito Pereira）、塞巴斯蒂安‧穆略斯（Sebastian Munoz）和卡洛斯‧奧爾蒂斯（Carlos Ortiz）將一起展示拉美軍團的實力。「非常期待和隊友一起到澳門參賽，我們相處得很好，相信會是開心的一週。」穆略斯表示。

去年蘇格蘭國際系列賽冠軍、西班牙人恩尤赫里歐 • 恰卡拉（Eugenio Chacarra）也已加入自己的同胞、Fireballs GC戰隊長賈西亞之列，確認參加永利呈獻國際系列賽澳門站比賽。

▲ 安迪 ‧ 奧格垂（Andy Ogletree）

安迪‧奧格垂（Andy Ogletree）是2023年國際系列賽獎金王，亦是HyFlyers GC戰隊的明星球手，憑借這一榮譽他獲得2024賽季LIV高爾夫聯賽參賽卡後，3月將首次出戰2024賽季的國際系列賽。此外，4Aces GC戰隊的哈羅德‧瓦爾納三世（Harold Varner III）、Legion XIII戰隊的卡萊布‧蘇拉特（Caleb Surratt）等多位美國知名球手都將參賽，哈德森‧斯沃福德（Hudson Swafford）則是持外卡出戰。

暱稱「郵差」的英格蘭球星保爾特，是2010年香港公開賽冠軍。他是Majesticks GC戰隊的明星球手，本次與同胞、Cleeks GC戰隊的理查德‧布蘭德（Richard Bland）均確認參加永利呈獻國際系列賽澳門站比賽。

LIV高爾夫聯賽是一個真正的國際化賽場，韓裔美國球手、Iron Heads GC戰隊的隊長羅相昱（Kevin Na）、南非 Stinger GC戰隊球星迪恩‧伯梅斯特（Dean Burmester）和Ripper GC戰隊的新成員、澳大利亞人盧卡斯 • 赫伯特（Lucas Herbert）也將參賽。

▲ 許龍一（Taichi Kho）

亞巡賽上的明星球手，包括香港驕傲許龍一（Taichi Kho）以及2023賽季國際系列賽最後3場的獲勝者：泰國球員蘇萬那魯（Sarit Suwannarut）、新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）以及印度球手布拉爾（Gaganjeet Bhullar）均將參賽。他們都將全力發揮，競爭高達200萬美金賽事總獎金。

本賽事為亞巡賽10場高級別比賽之一，提供了更高的獎金、世界一流的參賽場地，並且通過整個賽季的排名，為全球高爾夫球手提供了進入LIV高爾夫聯賽的途徑。這將是亞巡賽2024賽季第4場比賽，也是繼國際系列賽安曼站之後舉辦的第2場國際系列賽。



國際系列賽x永利首辦體育盛事



國際系列賽負責人拉胡爾‧辛格（Rahul Singh）表示，將國際系列賽帶到澳門是里程碑式的時刻，多位大滿貫賽冠軍的加入，讓賽事陣容更強大！他續說︰「永利呈獻：國際系列賽澳門站非常適合我們的模式，也是我們品牌成長和成功的又一例證。期待為世界各地的球手提供參加機會，於令人驚嘆的場地，與亞巡賽上最優秀的球手競爭，並獲得更高的獎金以及進入LIV的途徑。」

2023年，國際系列賽與世界領先的豪華綜合度假村開發商和運營商永利宣布成為合作夥伴。對此，永利澳門有限公司總裁、董事會副主席陳志玲（Linda Chen）表示：「我們很榮幸能夠贊助首屆國際系列賽澳門站，這是亞洲一次高端精英運動賽事。透過贊助此項世界級的高爾夫賽事，進一步體現了永利全力支持澳門特區政府推動的『1+4』適度多元發展策略。我們積極引入國際體育盛事，發展體育產業，鞏固澳門世界旅遊中心的地位。」

賽事為期4天，是亞洲巡回賽國際系列賽的一站。觀眾憑藉活動門票，就可進入專屬的球迷觀賽以及互動區。同時，球迷可以從大屏熒幕觀賽，亦可從週四到週日，每天享受現場音樂和一系列適合家庭的高爾夫活動。觀眾將有機會在高爾夫模擬器上揮桿，並在最遠距離和最近旗桿的挑戰中擊敗職業球員！所有人均可在迷你高爾夫中展示精湛的球技，並在高爾夫主題的佈置中自拍以做紀念。現場更有餐車準備了琳瑯滿目的美食，還設有天幕帳篷區域，會提供第19洞雞尾酒，口味豐富，以期給予觀眾美好的體驗。



（特約）