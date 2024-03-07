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珍惜生命｜22歲獨居女學生倒斃佐敦劏房　生前曾透露因學業及社交不快

健康資訊 14:23 2024/03/07

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佐敦一名22歲女子昨日（6日）下午2時許，被發現倒斃在佐敦渡船角文昌樓一間劏房內，警方消防及救護人員趕至現場後，證實女事主已當場身亡。據指女事主為一名學生，獨居劏房單位。

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事發在昨日（6日）下午2時許，指其女性鄰居在佐敦渡船角文昌樓一個劏房單位內疑似暈倒，救護人員趕至現場證實女事主已身亡。消息指女事主為一名22歲學生，獨居上址。

經初步調查後，警方發現事主曾以文書方式，表達因學業及社交問題而不開心。警方在現場未有檢獲遺書，但在事主身旁，發現懷疑藥物包裝，懷疑事主是因服食過量藥物致死。仵工到場將死者遺體舁送殮房，案件暫被列作「屍體發現」，而事主死因有待驗屍後進一步確認。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 壓力 罪案 屍體發現 文昌樓 仵工 劏房 佐敦

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