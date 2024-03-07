珍惜生命｜22歲獨居女學生倒斃佐敦劏房　生前曾透露因學業及社交不快

佐敦一名22歲女子昨日（6日）下午2時許，被發現倒斃在佐敦渡船角文昌樓一間劏房內，警方消防及救護人員趕至現場後，證實女事主已當場身亡。據指女事主為一名學生，獨居劏房單位。

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事發在昨日（6日）下午2時許，指其女性鄰居在佐敦渡船角文昌樓一個劏房單位內疑似暈倒，救護人員趕至現場證實女事主已身亡。消息指女事主為一名22歲學生，獨居上址。

經初步調查後，警方發現事主曾以文書方式，表達因學業及社交問題而不開心。警方在現場未有檢獲遺書，但在事主身旁，發現懷疑藥物包裝，懷疑事主是因服食過量藥物致死。仵工到場將死者遺體舁送殮房，案件暫被列作「屍體發現」，而事主死因有待驗屍後進一步確認。

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責任編輯：羅嘉欣