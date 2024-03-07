【7.21暴動】涉元朗站暴動4人罪成提上訴　律政司另申脫罪被告發還重新裁決

▲ 上訴人吳偉南今到庭應訊。（林育慧攝）

2019年7.21元朗發生白衣人暴動事件，7人被裁定暴動及有意圖傷人等6罪罪成，被被判監3年半至7年，另1人經審訊後被裁定罪名不成立。其中4人就定罪及刑期提出上訴，律政司則就無罪裁決以案件陳述形式提出上訴，聆訊今(7日)於上訴庭進行。律政司一方就被裁定無罪之被告提出上訴，要求發還由原審法官重新裁決；其中1名上訴人質疑未獲代表律師提供全面法律意見，致對其造成不公。

4名上訴人為鄧懷琛（64歲；商人），被判監7年，仍在服刑中；吳偉南（61歲；貨車司機），被判監4年，已服刑完畢；鄧英斌65歲；退休），被判監3年9個月，已服刑完畢，以及蔡立基（43歲；機械技工），被判監6年，預計今年出獄；律政司同時就被裁定無罪的王志榮（57歲；運輸工人）提出上訴。

律政司一方就王的無罪裁決申請上訴時指，根據片段顯示，出現在現場的男子X之衣著，包括所穿的波鞋和短褲，與於王的住所被發現的極為相似，並屬王的物品。X另被拍到出入王所居住的大廈及停車場之時間，律政司一方指，根據種種環境證供顯示並非屬巧合，可作出唯一及無可抗拒的推論，王一定是X。律政司一方表示若申請獲批，要求頒令案件發還原審法官重新裁決；上訴庭就此申請押後判決。

4名上訴人均就定罪提出上訴，上訴人鄧懷琛一方指出，質疑原審時代表律師未有索取所有涉案影片，有關影片可反映整個事件情況，因此令代表律師未能向上訴人提供全面法律意見，包括就自衛而毋須出庭自辯之決定。剝奪上訴人審視所有證供之機會，對上訴人造成不公，

上訴庭則指出，從10多段影片可見當時是「圍毆圍打」，即使原審代表律師法律觀點上出錯，以自衛抗辯根本不可行。

▲ 被裁定罪名不成立的王志榮。（林育慧攝）

控罪指王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧英斌及蔡立基，於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動及串謀有意圖傷害他人。鄧懷琛及吳偉南則被控於同年7月22日，在‪‪元朗朗和路及港鐵元朗站一帶參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於同日在元朗‪形點I商場及港鐵元朗站一帶‬參與暴動及有意圖傷害他人。

案中另有3名被告為黃英傑（52歲；電工）、林觀良（52歲；商人）及林啟明（47歲；商人），則未有提出上訴，當中兩名林姓被告於開審前承認暴動罪，被判監4年8個月，黃則經審訊後被裁定罪成，判監3年半。

聆訊今（7日）午續。

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記者：林育慧