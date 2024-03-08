【啟德體育園】女建築師率先曝光園區設計概念　曾到訪英國西班牙「偷師」取經

▲ （左起）博普樂思高級經理及英國註冊建築師劉芷欣、啟德體育園項目經理（設計管理）周雅棋、關善明建築師事務所資深總建築師單懿欣，是啟德體育園項目的3大女功臣。（曾耀輝攝）

香港歷來最大型體育基建項目「啟德體育園」，最快今年下半年落成，明年上半年啟用。項目女功臣之一博普樂思高級經理及英國註冊建築師劉芷欣，率先曝光園區設計概念，指除了採用人車分流設計，更設700米長、融入龍津石橋概念的體育大道，凝聚人流。她透露曾到西班牙和英國「偷師」，又舉例興建英國熱刺球場等經驗，對如何讓體育園融入社區發揮一定參考作用。

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多名本地女建築師運用各自專業， 撑起香港首個巨蛋主場——啟德體育園，其中劉芷欣2019年起便參與項目，有份進行園區總體規劃及場館設計。她介紹指，體育園面積約28公頃，即約1.5個維園大小，設3大場館，當中主場館以「東方之珠」為設計理念，表面由約2.7萬塊三角形鋁質面板組成，並塗有3層特別顏料，隨着光綫變換呈現多種色彩；可容納約5萬名觀眾，能舉辦國際球賽、演唱會等。

主場館配備開合式上蓋和靈活草坪系統，任何情況下都能舉辦活動；亦於南面設大型活動平台，及可飽覽維港景色的玻璃幕牆，特別保留香港國七人欖球賽在大球場南面看台設計，好玩、遊戲和自由奔放的傳統。

主場館亦將成為太空館外，本港少見採用弧形外牆的建築，而要實現此構思，細心和毅力不可少。她稱團隊為確保外牆光滑度理想，曾特意前往多個天台或高處，利用望遠鏡檢視施工質素數小時；亦透過用3D建築資訊模擬技術、把面板類型減至2種等，減輕組裝困難。

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除了建築物外觀，從人性化角度兼顧周邊社區也很重要。劉芷欣說體育園採人車分流設計，地面會慢慢變斜並分為上下兩層，上方供行人使用，下方則為車路，令大型活動支援工作，包括器材運送，毋須跟人流相撞。

而體育園位於港鐵啟德站和宋皇臺站中間，將人流從四方八面帶到園區是最大挑戰之一，故建造了700米長的體育大道，將園區南北連成一綫，凝聚人流，沿途更設頂篷、攀石場等，既舒適又有活力，且融入龍津石橋概念，透過連接社區至主場館，象徵把市民帶到國際；東西方向亦設額外路徑，方便市民來往住宅、碼頭等。

劉芷欣特別提到，香港上次興建體育場已是約10年前，故外遊時也不忘找靈感，例如到西班牙和英國的體育場館、博物館和會展「偷師」；亦舉例說興建英國熱刺球場及升級日本大阪機場時，均會思考如何做到社區融合，吸引人們前往並逗留更長時間，而相關經驗正有助啟發體育園設計。

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記者：梁薾心