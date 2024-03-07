【內地安老】港深醫院門診資助續延長一年　合資格醫局轉介病人診金100元

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醫務衞生局公布，再延長「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，至明年3月31日。

政府於疫情下，為新冠病人提供特別支援計劃，並於去年5月10日推出先導計劃，讓預約了醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人，可於港大深圳醫院接受資助診症服務。

截至今年二月底，已有超過4 000名合資格病人參加先導計劃，他們每次於港大深圳醫院接受資助門診診症服務只需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額則由先導計劃資助。

港大深圳醫院於去年年底至今年年初曾進行病人問卷調查。調查結果顯示，參加先導計劃的病人中，近60%為65歲或以上長者。另外，96%的病人常居於廣東省，其中約60%現居於深圳。超過90%參加先導計劃的病人均滿意港大深圳醫院的服務，並認為先導計劃能便利他們在內地覆診，免卻舟車勞頓往返香港。



考慮到先導計劃能有效照顧相關病人經常覆診的需要，政府決定將先導計劃延長一年。在今年4月1日至明年3月31日期間，合資格病人可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。

先導計劃在延長後的安排與現時相同，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金，餘下診症費用差額則由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元，有關資助的使用期以明年3月31日為限。現有病人的資助額一律會於今年3月31日到期。因此，有關病人應檢視其資助額餘額，並按臨床需要考慮於三月底前使用。

先導計劃現有病人的資助額一律會於今年3月31日到期。有關病人應檢視其資助額餘額，並按臨床需要考慮於三月底前使用。



當局表示，合資格病人如有意繼續參加計劃，他們可照常透過現行途徑向港大深圳醫院預約診症，但必須在接受資助診症服務前，於港大深圳醫院填妥確認繼續參與的聲明。病人如無意繼續參加計劃，並希望返回香港在醫管局的專科或普通科門診覆診，可向港大深圳醫院提出。港大深圳醫院會根據病人的臨床需要，轉介他們回醫管局的相應門診預約跟進。



至於從未參與先導計劃的合資格病人，或曾參與該計劃但需要更新個人資料的人士則可由四月一日起向港大深圳醫院申請參加。



醫衞局局長盧寵茂表示，一直致力推動粵港澳大灣區內的醫療合作，為居於或頻繁往來大灣區城市的香港市民提供更多便利。另外，醫衞局將選定有殷切需求且風險較低的醫療服務，並計劃在合適的大灣區醫療機構為香港市民就有關服務進行策略性採購，以紓緩香港公立醫院服務壓力，縮短市民輪候時間。待落實有關詳情後，我們會盡快公布。」

當局亦表示，為更有效支援使用大灣區跨境醫療服務的香港市民，醫健通應用程式稍後亦會推出新功能，協助有需要的市民獲得更連貫和全面的醫護服務。



先導計劃的資助診症服務範圍

麻醉科（只包括痛症科門診） 心胸外科 臨床腫瘤科 耳鼻喉科 眼科 婦科 內科 神經外科 產科 矯形 創傷外科（骨科） 兒科 外科

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責任編輯：陳展棋