【人事變動】聖方濟各大學校長麥建華離任　副校署任　距明專升格不足2個月

▲ 聖方濟各大學證實麥建華由校長轉為校董和校務會委員。（資料圖片）

剛於1月由明愛專上學院升格及改名為「聖方濟各大學」，至今不足2個月即傳出校長離任。據聖方濟各大學「主要管理團隊」網頁，校長一職已改由去年初加入明專的副校長（研究及科技）盧鐵榮署任；至於由2017年起出任明專校長的麥建華，據報本月起接替前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶出任安樂工程主席。校方回覆時證實，麥建華會由校長轉為校董和校務會委員，並顧問身份確保大學平穩過渡，但無透露其具體請辭日期及原因。

聖方濟各大學回覆表示，麥建華將繼續在大學校董會和校務會，為大學及其姊妹學院未來策略發展和機遇開拓，提供意見及經驗。校方續表示，校董會會按程序在適當的時候啟動聘請新校長的過程，為確保大學的持續性和平穩過渡，麥建華將繼續以顧問身份為大學服務。

翻查安樂工程上周公布麥建華本月1日起接替潘樂陶出任安樂工程主席的報道，自本月起，麥建華有權享有基本薪金每月22萬元及酌情花紅，兩者均由薪酬委員會建議，並由董事會批准。

至於現任署理校長盧鐵榮，校方形容他「本身對大學已很熟悉」。翻查去年3月發布的院校刊物《明‧專訊》，介紹到盧鐵榮是「知名犯罪學及社會及行為科學學者」，剛於去年1月起擔任明專副校長（研究及科技），此前曾任城市大學協理副校長（學生事務）、城大社會及行為科學系教授和系主任等職務。

教育局回覆表示，根據《專上學院規例》（第320A章），按《專上學院條例》（第320章）註冊的專上學院，須由校董會按校務委員會的意見並經教育局常任秘書長批准而聘任和免任其校長，教育局會按既定程序處理有關申請。

▲ 校長麥建華剛於1月帶領明愛專上學院升格及改名為「聖方濟各大學」。（資料圖片）

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責任編輯：馮琪雅