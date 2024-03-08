【啟德體育園】媽媽視角助細心關注兒童戶外體驗 　園區四季有花開可盡情打卡

▲ 3名本地女建築師運用各自專業， 撐起香港主場——啟德體育園。（受訪者提供）

成為媽媽除了代表人生邁向新一頁，亦有助建築師在設計戶外空間時，更適切考量兒童的安全。啟德體育園項目經理（設計管理）周雅棋指，媽媽身份有助她在設計體育園時，更細心關注兒童體驗。

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周雅棋跟啟德有不解之緣，小時候在啟德機場搭飛機外遊，長大後負責體育園戶外空間設計及建造，並在期間組織家庭及誕下兩名小朋友。她指身為媽媽能切身體會兒童和家長需要，在設計園區時代入用家角度，確保設施娛樂、休閒和安全兼備，例如避免尖銳設計、在適當位置加裝鐵閘減低兒童走失機會等，「男士可能認為大菌食細菌，媽媽則更細心關注兒童安全和衞生。」另遊樂區參考九龍灣沿岸經營鹽田的過去，加入代表鹽堆的圓形設計，邁向未來同時不忘歷史。

周雅棋又說園區設眾多綠化空間，種有逾千棵樹及60多種植物，一年四季都有花盛開，市民可盡情打卡。博普樂思高級經理及英國註冊建築師劉芷欣亦稱，位於主場館東面的多用途活動區，鋪有天然草坪和硬地，可舉行嘉年華，甚至作為大型跑步活動的終點；近地鐵方向則設更多日常休憩設施，例如零售館、羽毛球場等。

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啟德體育園即將落成，負責協調各單位，確保設施按法例設計和建造的關善明建築師事務所資深總建築師單懿欣形容，體育園是她參與過最大型的項目，「可能一生人只有一次機會，十分榮幸」，又說作為女性更有同理心，能軟硬兼施跟各持份者溝通，才得以順利推進工程。

【啟德體育園】女建築師率先曝光園區設計概念 曾到訪英國西班牙「偷師」取經

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記者：梁薾心