財務自由｜30歲工程師年薪40萬存款僅6千　背後原因惹網民共鳴：好真實

▲ 年薪40萬港元的工程師存款僅得6千元，公開背後原因引起廣大網民的共鳴。

很多打工仔都知道要養成儲蓄的良好習慣，但生活總離不開各種支出。早前台灣一名年薪40萬港元的工程師發文，分享自己邁向30歲的總資產狀況，工作多年存款只有6千元，後來他公開背後原因，引起廣大網民的共鳴，他感嘆「活過一天就不錯」。

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該名工程師在台灣社群Dcard理財版以「即將邁入30歲的總資產分享」為題發文。他先貼出兩個銀行帳戶餘額的截圖，顯示餘額分別為20,218和7,793新台幣，（約5000及2000港元），合計約2.8萬新台幣（約6700港元），並無股票資產。

由於樓主沒有電機資訊的學歷背景，因此年薪比一般工程師稍低，約為180萬新台幣（約45000港元），但相比一般人，收入算是穩定。可是30歲的他，現金總資產僅得6700港元，在股市內資產甚至歸「0」。

肩負家庭開銷責任

該工程師因要肩負家庭開銷的責任，包括醫藥費與長期護理服務費用，導致每月的收入幾乎都被花光。他雖曾經嘗試投資股票，卻遇到股價急跌，加上家中要錢應急，被迫選擇認賠放股，自此他亦不敢投資。

最後他總結自己的經歷，當家庭經濟壓力大時，理財就變得遙不可及，並道出一個現實：

能好好活過每一天就不錯了，這就是底層人民的生活掙扎。

網民：這才是現實人生

貼文曝光後，引來大批網民共鳴，認為樓主的遭遇才真實。「理財版中只有你這篇我絕對相信，因為這才是現實人生」、「這才是普羅大眾真實的一面，三十歲資產好幾百，那真的是極少數」，不少網民也送上鼓勵說話，「加油！柳暗花明又一村」、「辛苦了，你讓我知道大部分的人都是在拼命地活著養著一家老小，能存下錢的我會好好知足」。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳