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【中醫非禮】六旬中醫涉以驅邪為名猥褻兩女生　官斥極其卑劣判監5年10個月

社會 15:59 2024/03/07

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被告於區域法院被判入獄5年10個月。(資料圖片)

65歲中醫於2021年間，涉於驅邪儀式中以中指侵犯16歲女學生及其17歲同學的肛門，以及要求女生與其母互相作出猥䙝作為，藉此驅鬼。涉案中醫早前被裁定非禮等7罪成，今（7日）於區域法院被判入獄5年10個月。法官斥被告利用事主母親的迷信心態，以辟邪為名，性侵為實，誘騙事主互相作出猥䙝作為，以滿足其窺淫變態的心，極其卑劣。

被告周國強（65歲），早前否認6項猥褻侵犯罪及1項以虛假籍口促致他人非法性行為罪，經審訊後被裁定罪成。

法官郭啟安判刑時指，被告與2名女學生年紀相差逾40年，2人視被告為長輩，被告卻利用其中一人之母親的迷信心態，以辟邪為名，性侵為實。被告要求X與母親互相作出猥䙝作為，以滿足其窺淫變態的心，行為極其卑劣，就7項控罪共判監5年10個月。

控方早前開案陳詞指， 2021年5月至9月期間，女童X與母親及同學Y同住，X母深信鬼神之說，認為X被男友「落降頭」，故在2021年2月至7月期間，邀請被告到住所進行道教儀式，替X辟邪。

此外，X母認為Y「俾鬼跟」，故於同年5月至9月期間，安排被告到住所替Y進行驅鬼儀式，其間被告曾以中指性侵X及Y的肛門，以及要求X與其母互相作出相同行為，藉此驅鬼。

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記者：陳曉欣

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