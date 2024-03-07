婚後事丨羅天宇演「熱血兵仔」獲讚好演技　與羅冠蘭妙論兩代愛情觀差異

▲ 《婚後事》

由林肯監製的TVB劇《婚後事》昨晚（6日）播出的第8集，首度以程天暉（羅天宇飾）的視點出發，標題是「約炮世代，無所謂不忠」。

天暉是Mira（王敏奕飾）死黨、曾追求Mira家姐Gina（賴慰玲飾），偶爾有為Davey（黎諾懿飾）補習社拍片兼職。

出身小康之家的天暉，夢想成為頂級導演及監製；為了理想，天暉捱窮捱餓捱眼瞓，由於沒錢沒時間沒精力，索性不談戀愛，只靠交友手機程式「約炮」解決需要。

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▲ 《婚後事》

婚後事丨天暉慘被Mira當兄弟

天暉在Mira生命中扮演重要角色，大學已認識的二人，事業上投身同一行業互相扶持、接濟；愛情方面天暉見證了Mira的瘋狂情史。

這次，天暉看著Mira為了善仁心碎兼成過街老鼠，煞是同情，更一度肉緊至幻想鬧爆涉事的Davey。

一直以為自己當Mira只是Buddy的天暉，直到目睹Mira與善仁偶遇時火花四濺一刻，終醒覺早已深陷Mira魅力，惟因Mira講明對自己冇「性趣」，天暉只能竭力壓抑但求友誼萬歲。

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婚後事丨天宇發揮喜劇潛力

昨晚《婚後事》內，天宇的演出喜感十足，最突出兩場戲分別是「PA趕進度日常」及與花婆婆（羅冠蘭飾）妙論兩代愛情觀差異。

在「趕進度」場口中，天宇爆Seed式發揮喜劇細胞，除了將魚肉腸當指揮棒發施號令，還在「眾人皆瞓我獨醒」情況下爆肝式通宵趕工，「失心瘋熊貓Look」配以在電視城仰天叫的一句：「電視台導演唔係垃圾」，道盡電視台導演及製作人之苦，獲網民大讚寫實又熱血。

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婚後事丨雙羅合璧笑中有淚

另一場是與羅冠蘭（花婆婆）互動場口，眼見花婆婆對住「死鬼老公」猛叫Love You，對愛情抱末世心態的天暉亦大為感動，而作為傳統女性思想代表的花婆婆，則向天暉發表「上世紀長情論」：「第日我兩腳一伸，同我Honey葬埋一齊，呢啲就叫落葉歸根喇」；天暉聽畢無奈苦笑：「聽你啲古仔，好似古代神話咁，從一而終嘅愛情，上個世紀先有架咋」。

花婆婆與天暉的「兩代愛情觀差異」，觸動不少網民，除再度大讚《婚後事》劇本寫得好，亦指「雙羅合璧」笑中有淚：「次次見到羅冠蘭都會諗起佢《烈火》做王喜阿媽，段母子情好感人」、「花婆婆好可愛」、「很喜歡天宇和婆婆的對手戲」。

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婚後事丨天暉被派「終極好人卡」

至於天宇的演出亦是贏盡正評，網民除指天暉的視角Funny又能反映時下年輕人愛情觀，並大選天宇做戲愈來愈自然、大讚有進步：「馬子仁（羅天宇）個視角funny好多」、「唔使每集都咁繃緊」、「羅天宇身材很好，在這部戲演技也進步很多」、「羅天宇同家嫂都好有驚喜」、「越嚟越鍾意天宇，演技自然唔誇張」。

對於天暉劇集尾段被Mira派發「終極好人卡」，網民更是相當肉緊：「隔住個Mon都覺得佢慘」。

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婚後事丨「講粗口」釋放自己

據知為令出名怕醜的天宇，能更放更盡地演活熱血粗魯製作人天暉，劇組拍攝期間安排天宇在鏡頭後不斷「講粗口」釋放自己。

對此天宇笑言：「監製覺得我平時講嘢太斯文、細聲，語氣停頓位又比較慢，但因為天暉呢個角色粗魯兼講嘢大聲之餘，仲要有自信。為咗幫我進步角色，監製每次試戲都會叫我將啲對白加啲粗俗嘅助語詞落去、再望住鏡頭係咁讀。

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