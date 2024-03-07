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求婚攻略｜Jellycat鑽戒公仔爆紅成求婚必備Item　女網友：收到我定會Say Yes！

休閒消費 18:43 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

相信男生用這個鑽戒公仔求婚會增加成功率呢！

相信不少女生都有幻想過被求婚的畫面，一大束鮮花，一卡以上的鑽戒，似乎是設定畫面，但最近求婚必備item又多了一項，就是Jellycat的鑽戒公仔，這隻目測達「500卡」的鑽戒形狀毛公仔突然爆紅，不少網民都有展示收到這隻鑽戒公仔求婚的照片！

Jellycat是來自英國的頂級絨毛玩偶品牌，主要生產嬰兒和兒童用品，以超柔軟舒服毛毛聞名，它的童裝公仔手袋造型亦相當可愛，連韓國女神韓韶禧也很喜歡使用，充滿童趣。

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品牌推出的鑽戒公仔擁有灰白色的外表，官網顯示只售35英鎊（約HK$348.52），如果配上繡有「Will You...」字樣的灰色小袋，售價是45英鎊（約HK$448.09），十分相宜，難怪在網絡上爆紅，引起一股鑽戒公仔的求婚熱潮，就是男生求婚時，額外為另一半送上這隻巨鑽，它可以套在手腕上，女生無名指再戴上婚戒，就變成收到一大一小的鑽戒，而且拍照的時候一定見到它的存在，難怪一眾待嫁女生趨之若鶩，並表示：「收到它我一定會Say Yes！」可見女生對它的喜歡程度。

男生們如果正計劃向另一半求婚，相信這款鑽戒公仔可以增加你的成功率！有身為過來人的男網友留言認證 :「我向我女朋友求婚，她答應了！有史以來最好的訂婚戒指！」

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責任編輯：李惠儀

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