癌症殺手︱女子不吸煙少入廚咳嗽1個月揭患肺癌末期　醫生警告：現1徵狀要求醫

▲ 女子不吸煙少入廚，咳嗽1個月驚揭肺癌末期！醫生警告現1徵狀及早求醫。

【咳嗽/肺癌/癌症/徵狀/肺癌成因/預防肺癌】久咳不癒一定要及早求醫！台灣一名50歲婦人，平日不吸煙、少下廚，近1個月不斷咳嗽，吃藥仍未癒，最終竟被確診為肺癌末期，令婦人及其家屬崩潰。

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北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在Facebook專頁分享案例，表示有一位50歲的中年婦女，平日不抽煙又很少下廚，在1個多月前開始咳嗽。起初，她以為自己是黴漿菌肺炎，自行到診所取抗生素吃。但吃完抗生素病情仍不見好，後來更惡化成呼吸困難、食慾不振等症狀。

確診肺癌末期

最後，患者再到醫院求醫，經X光檢查，發現她的右側胸腔有大量肋膜積液，確診肺癌末期，生命正在倒數；陪同家屬得知後崩潰痛哭。醫師見狀連忙安慰「不要絕望，還有很多藥物可以治療！不要放棄治療！」。

出現1徵狀立即求醫

蘇一峰醫師藉案例強調，若出現咳嗽超過3個星期，勿掉以輕心，一定要及早求醫：

咳嗽三週沒有好，千萬別忘記照X光。有症狀才照X光，只能發現是晚期肺癌。發現早期肺癌，要靠電腦斷層篩檢。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第一期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第二期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第三期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60-80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

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責任編輯：羅嘉欣