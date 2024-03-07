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麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩盛勁為齊派喜餅　被指未婚夫靚過自己Louisa用4字回應

娛樂 17:18 2024/03/07

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麥明詩、盛勁為派喜餅！

在1月30日晚10時多，麥明詩（Louisa）與盛勁為都分別在自己社交平台證實婚訊。盛勁為上載被麥明詩求婚短片，麥明詩其後在IG上載盛勁為在海邊送花及玩具「鑽戒」的求婚相，十分甜蜜。

Louisa、盛勁為會在3月於香港舉行婚禮，二人最近就出動派喜餅，分享喜悅！

麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐麥明詩籌備婚禮盛勁為聽話配合　 Louisa讚未來老公思想簡單

麥明詩盛勁為展夫妻相

Louisa、盛勁為向鄭紹康（Francis）派喜餅，Francis貼出與一對準新人打邊爐的開心合照，Louisa、盛勁為以一黑一白現身，配上二人笑得開懷的笑容，甚有夫妻相！

盛勁為、麥明詩襯到絕！（IG圖片）

網民指盛勁為靚過太太

昨日（3月7日），準新郎盛勁為分享自己到髮型屋整頭的靚仔相，有網民就留言：「就快要做新郎哥唔執靚仔啲點得啊」，另一位網民就加入指：「他靚過太太」，而準盛太Louisa就大方留言：「咁就好嘞👍👍」。

Louisa冧爆盛勁為之外，更似乎對其髮型相當滿意呢！

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麥明詩讚盛勁為

早前，Louisa稱在籌備求婚期間，盛勁為也未有發現，被趁機大讚：「佢份人嘅優點就係思想簡單，好隨遇而安。」

她揚言非常欣賞對方擁有的堅韌精神、以正面心態面對人生低潮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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