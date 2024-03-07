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國際婦女節｜女工程師不怕日曬雨淋   爬入1.5米窄夾層檢查煤氣管道

休閒消費 16:26 2024/03/07

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煤氣公司女工程師，闖出一片天。

工程界一向被視為男士的世界，但近年女性工程師比例已逐漸提升。煤氣公司兩位女高級工程師趙蔚婷（Rita）及李淑華（Candy）善用女性細心、剛柔並濟的溝通優勢，以實力證明女性一樣可以在工程界獨當一面。
 
趙蔚婷Rita於2014年加入煤氣公司，由助理工程師做起， 現時任職配氣操作部高級工程師。回想為何加入工程這個剛陽氣重的行業，Rita自言自小已喜歡理科，後來在爸爸的鼓勵下選擇了攻讀工程學系，畢業後加入煤氣公司，期間繼續進修獲取機械工程碩士學位。

Rita認為，不是只有男性才適合做工程，工作上為了不讓男同事專美，Rita毋懼日曬雨淋，在地盤工作時也主動「落手落腳」，絕不怠慢。Rita笑言女性於工程界也有好處：

很多工程老師傅不但沒有小看我，更對我特別溫柔，甚至當我是女兒般，溝通、工作更加順暢。
 

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代父圓夢  找到工程師的使命感
 
家人對Rita的工作非常支持，爸爸更以她為傲，因Rita爸爸曾夢想成為工程師但最後未能做到，今天Rita代父圓夢。而Rita也對煤氣工作產生了使命感。

我參與了多次緊急事故搶修工作，如之前『五百 年一遇』的黑雨時，看到同事們不眠不休搶修受影響的喉管，明白到我們的工作關係全港市民生活，要確保安全及煤氣供應不受影響，一秒也不能鬆懈。

付出雙倍努力獲取認同
 
畢業於工業工程系的李淑華Candy，首份工作是與工程相關的政策建議，每天坐在辦公室寫文件，慢慢發現自己對工程有濃厚興趣：「我特別喜歡看工程照片，很想參與其中。」一年後，她毅然辭掉政策建議工作，修讀機械工程，決心成為工程師。
 
結果Candy如願以嘗，在2015年加入煤氣公司負責煤氣喉管設計。她回想最初有工程承辦商對她並不信任，會委婉地問：「你沒有其他同事一起來嗎?」。Candy沒因此被打擊，反而推動她更加努力，「有一次到工地現場，需要爬進只有1.5米窄的夾層檢查煤氣管道，我二話不說就爬了進去，現場的師傅表示佩服。」她補充。
 
除了在工作上獲得認同，Candy也在加入工程界後認識到同為工程師的丈夫，並於2021年誕下兒子。Candy說工程並不會影響她照顧家庭，

我懷孕時也照常去工地，同事們都很照顧我。兒子出生後，公司提供很多家庭友善措施，如母乳餵哺設施、彈性上班時間，讓我可以照顧好家庭，更安心工作。

李淑華Candy現時擔任煤氣公司工商市務及營業部高級工程師，希望繼續進修，不斷進步。

女工程師表現更亮眼
 
煤氣公司指近年女工程師的應徵者有上升趨勢，煤氣公司人力資源總經理譚美玲表示：「公司2023年的男女比例為3.5：1，比2022年的4:1，男女比例更趨平均。我們一向唯才是用，推動多元共融，只要工作表現好，不論男女、年齡、種族、膚色、性向和信仰，健康或殘疾與否，都會聘請。」她又指出，女工程師比較細心，表達能力較強，面試時有一定優勢。

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