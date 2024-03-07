珍惜生命｜大角咀19歲男子懷疑輕生　母親揭發送院不治

▲ 大角咀19歲男子懷疑輕生，母親揭發送院不治。

大角咀昨日（6日）發生一宗事故，一名19歲林姓男子於大角咀一私人住宅大廈內，以膠袋包裹頭部吸氦氣疑輕生，經搶救後惜最終不治。

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昨日（6日）下午7時許，警方經男子的母親報案通知，其19歲兒子在大角咀塘尾道51號新港豪庭一個單位內懷疑輕生。男子以膠袋包裹頭部，同時駁入氦氣，救援人員到場後，男事主已陷入昏迷，並被送往廣華醫院搶救，最終不治。

據悉，男事主為一名學生。警方在現場檢獲遺書，懷疑男事主疑似受情緒問題困擾，獨自在家中時試圖輕生，而事主本身也有情緒病紀錄。仵工其後將遺體舁送殮房，案件現正在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣