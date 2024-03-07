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病假驚魂丨女子請病假在家中睡覺休息　突驚見「老闆站在床前」：嚇到不敢動

健康資訊 18:46 2024/03/07

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不少打工仔均有請病假經驗，外國有女子近日便在網上分享其請病假時「嚇親飽」經歷，指自己請病假在家休息期間，一睡醒，竟然發現老闆就站在床前，並對她表示特意過來接她返工，嚇得她即時全身發抖。

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根據外媒報導，一名外國女子Mish在抖音平台上分享其可怕經歷，指自己與友人合租一間寓所，離自己工作的餐廳只有15分鐘路程。正當她以為方便返工之時，卻不知原來埋下惡夢的種子。她前陣子因生病向餐廳告假，適逢友人外出，於是她便獨自在家中睡覺休息，惟當她睡醒仍處於朦朧之時，竟突然看到自己的老闆就站在床前。

嚇了我一大跳，他就站在床頭前向我揮手，他說知道我今天身體不舒服，特意來接我上班。

被嚇得清醒過來的她，當下立即質問老闆為何可以入屋時，對方則聲稱有事先敲門和叫人，只是無人回應才走進來。Mish指當下沒有與對方糾纏，只是明確要求對方離去。她指老闆之後也沒有多說甚麼就走了，而她不久亦遭餐廳開除了。

外國女子Mish在抖音平台上分享其可怕經歷。(影片截圖)

儘管老闆聲稱有先敲門和叫人，無人回應才走進來，但當時Mish也很明確表示「這樣做不合適，請你離開」，而老闆也沒有多說甚麼就走了。事後，Mish也補充，雖然老闆當時離開了，但過沒多久她就以別的理由被餐廳開除了。

事件曝光後，立刻引起熱議，不少人都對此感到毛骨悚然，並建議Mish報警。Mish則指，自己亦曾想過報警，但後來覺得即使報警，警察也做不了甚麼，於是便打消念頭。

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責任編輯：羅嘉欣

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