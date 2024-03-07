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余慕蓮不小心鯁骨入急症　魚毛姐大病後偏瘦要傭人攙扶

娛樂 16:36 2024/03/07

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余慕蓮出席香港演藝人協會春茗茶聚。

香港演藝人協會在今日（3月7日）舉行春茗茶聚，會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾新任理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其現身外，並有過百會員出席，包括羅蘭、丁羽、馮素波、邵音音、梁葆貞、黃夏蕙、許思敏等。

當中，在2020年患肺纖維化的余慕蓮（魚毛）也有出席是次茗茶聚。魚毛姐精神不俗，可是身形仍然偏瘦，且走路時要傭人攙扶。

慈善男神丨出錢出力助前輩藝人獲封真男神　古天樂獲馮素波表揚：香港演藝界之福

余慕蓮出席香港演藝人協會春茗茶聚。

魚毛姐留院一晚

問到魚毛姐健康狀況，她自言身體狀況麻麻，日前食魚不慎鯁骨要到急症室。

魚毛姐說：「喺醫院等咗7個半鐘，好多人，最後都係要留院一晚，先攞番條魚骨出嚟，而家我精神OK嘅，但醫生就話我唔可以跌，所以我都唔敢自己出街，一定要有姐姐陪，每朝早7點去公園行，夜晚喺屋企睇兩線劇，睇完就瞓覺；而家開始冇記性，所以都有搵啲朋友打台灣牌，訓練自己。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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