  • 19°C
香港時間 : 2024307日 (週四) 18:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全國兩會】丁薛祥主動回應「國際金融中心遺址」論　斥外國想將香港變為內地城市

政治 18:05 2024/03/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

丁薛祥今日見港區人大代表發表50分鐘講話。（林曉君攝）

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今日見港區人大代表，發表約50分鐘講話，據悉，會上丁薛祥主動回應「香港玩完」論、「國際金融中心遺址」論，強調會陸續出台惠港政策支持香港國際金融中心地位和功能。

另外，消息指，丁薛祥在會上形容，香港是一塊寶地，但外國想「去功能化」、「去中心化」，將其變為一個內地城市，要加以防範，保持自身獨特優勢，發揮好普通法系統、科技創新產業、中西文化匯聚的優點，以長期保持國際金融中心地位，配合國家「一帶一路」建設。

陳仲尼引述：中央會出台優惠政策支持港國際金融中心地位

港區人大代表陳仲尼則透露，丁薛祥在會上表示，香港國際金融中心，不僅是香港的大事，亦是國家的策略、大事，對國家很有價值，因此會出台各樣優惠政策支持香港國際金融中心地位和功能，絕對可保持，大家絕對不需要擔心。

港區人大代表陳仲尼引述丁薛祥稱，有優惠政策支持香港國際金融中心地位。（林曉君攝）

陳仲尼續引述丁薛祥稱，長期以來，有聲音不是說「中國威脅論」，就是「中國崩潰論」，但事實已經證明，這些論調站不住腳，最終不攻自破。丁強調，要保持香港獨特優勢和特點，千方百計謀發展、拼經濟，保持國際化，維護自由、法治及與國際規則銜接的營商環境，又提醒要對歐美國家這些老朋友持開放態度，繼續與之打交道。陳仲尼則認為，除了舊朋友，還要結交新朋友，包括東盟國家等，擴大朋友圈。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：林曉君

相關文章

【青年】接見港澳青年代表交流團　丁薛祥：已為港澳青年出台多項便利措施
16:56 2023/11/22
【青年】接見港澳青年代表交流團　丁薛祥：已為港澳青年出台多項便利措施
【全國兩會】丁薛祥促23條儘快完成立法　形容香港是鑽石　籲「不要天天搞政治」
11:47 2024/03/06
【全國兩會】丁薛祥促23條儘快完成立法　形容香港是鑽石　籲「不要天天搞政治」
【全國兩會】丁薛祥接見港澳政協委員　突提問何謂「三趟快車」？
09:20 2024/03/06
【全國兩會】丁薛祥接見港澳政協委員　突提問何謂「三趟快車」？
【全國兩會】丁薛祥接見港區人大代表 3位告假回港議員返京出席
今日 09:24
【全國兩會】丁薛祥接見港區人大代表 3位告假回港議員返京出席

你可能感興趣

【青年】接見港澳青年代表交流團　丁薛祥：已為港澳青年出台多項便利措施
16:56 2023/11/22
【青年】接見港澳青年代表交流團　丁薛祥：已為港澳青年出台多項便利措施
【全國兩會】丁薛祥促23條儘快完成立法　形容香港是鑽石　籲「不要天天搞政治」
11:47 2024/03/06
【全國兩會】丁薛祥促23條儘快完成立法　形容香港是鑽石　籲「不要天天搞政治」
【全國兩會】丁薛祥接見港澳政協委員　突提問何謂「三趟快車」？
09:20 2024/03/06
【全國兩會】丁薛祥接見港澳政協委員　突提問何謂「三趟快車」？
地緣政治 財政政策 一國兩制 國際金融中心 人大政協兩會 金融 香港 丁薛祥 東盟 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關
癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關