【全國兩會】丁薛祥主動回應「國際金融中心遺址」論　斥外國想將香港變為內地城市

▲ 丁薛祥今日見港區人大代表發表50分鐘講話。（林曉君攝）

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今日見港區人大代表，發表約50分鐘講話，據悉，會上丁薛祥主動回應「香港玩完」論、「國際金融中心遺址」論，強調會陸續出台惠港政策支持香港國際金融中心地位和功能。

另外，消息指，丁薛祥在會上形容，香港是一塊寶地，但外國想「去功能化」、「去中心化」，將其變為一個內地城市，要加以防範，保持自身獨特優勢，發揮好普通法系統、科技創新產業、中西文化匯聚的優點，以長期保持國際金融中心地位，配合國家「一帶一路」建設。

陳仲尼引述：中央會出台優惠政策支持港國際金融中心地位

港區人大代表陳仲尼則透露，丁薛祥在會上表示，香港國際金融中心，不僅是香港的大事，亦是國家的策略、大事，對國家很有價值，因此會出台各樣優惠政策支持香港國際金融中心地位和功能，絕對可保持，大家絕對不需要擔心。

▲ 港區人大代表陳仲尼引述丁薛祥稱，有優惠政策支持香港國際金融中心地位。（林曉君攝）

陳仲尼續引述丁薛祥稱，長期以來，有聲音不是說「中國威脅論」，就是「中國崩潰論」，但事實已經證明，這些論調站不住腳，最終不攻自破。丁強調，要保持香港獨特優勢和特點，千方百計謀發展、拼經濟，保持國際化，維護自由、法治及與國際規則銜接的營商環境，又提醒要對歐美國家這些老朋友持開放態度，繼續與之打交道。陳仲尼則認為，除了舊朋友，還要結交新朋友，包括東盟國家等，擴大朋友圈。

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記者：林曉君