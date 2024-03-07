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【幼稚園寒冬】屯門新一代英文幼稚園8月起停辦　校方稱因出生率跌、年輕家庭移民成風

社會 16:46 2024/03/07

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屯門新一代英文幼稚園將於8月1日停辦。（校網圖片）

本學年，多間幼稚園先後宣布停辦。位於屯門、有逾30年歷史的新一代英文幼稚園今日（7日）亦於校網宣布受出生率下跌、年輕家庭移民成風影響，學校無法承受經營壓力，故將於8月1日停辦。

校方表示，近年面臨一連串挑戰，包括出生率持續下跌、學生人數大減、年輕家庭移民成風、資深教職員已屆退休之年、部份工種招聘困難、老舊校舍修繕費逐年遞增等，以及與業主商討調整租金失敗等因素，以致學校無法承受經營壓力，經校董會考慮後，無奈作出艱難的停辦決定，營運至今年7月底。校方亦指，正與教育局聯繫，盼受影響學生能順利過渡及轉校就讀。

屯門新一代英文幼稚園今（7日）於校網發布新聞稿。（校網圖片）

教育局表示，已要求學校盡快通知家長及各持份者相關細節，並作妥善安排。局方會為幼稚園提供適切支援，亦會盡力為受影響的家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料。

局方又表示，現時屯門區內有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇，若家長需要協助，可聯絡幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。

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