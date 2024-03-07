【消委會】消費權益嘉年華3.16起圍方舉辦　玩遊戲抽超過70份獎品

▲ 消委會嘉年華於3月16日及3月17日在大圍圍方商場舉行。

為慶祝與香港市民並肩走過半世紀，消委會將在3月16日起，一連2日在大圍圍方舉辦「消費權益嘉年華」，所有入場人士除可免費獲贈消委會金禧版防RFID讀取卡套外，玩遊戲更可參加壓軸大抽獎，有機會贏得行李喼、電壓力煲、電風筒等，超過70份經《選擇》月刊測試的精美產品。

嘉年華有5款遊戲，包括 「拼拼有營」拼圖遊戲、「碰碰『理』識揀」釣魚配對遊戲等。入場者凡成功挑戰全部遊戲並集齊印章，及追蹤消委會任何1個社交平台帳號，即可前往登記處填寫中英文姓名、聯絡電話及電郵地址，參加壓軸大抽獎。

豐富獎品包括在過往《選擇》月刊中，經測試可安心使用的超過70份精美產品樣本，包括共13名額、總值42,225元的行李喼大獎；共10名額、總值16,408元的二獎電壓力煲；三獎則為電風筒，總值13,816元，共11份；四獎和五獎分別為循環扇和爽膚水，各有4份和40份。

得獎名單將於4月5日於消委會活動網站、信報及英文虎報刊登。得獎者將獲專人通知領獎。

另外，參加者每完成1款遊戲，除可收集1個印章外，亦會獲贈精美禮品，例如50周年限定版消費權益飛行棋、50周年限定版環保袋、多款實用日用品，包括輕食木餐具套裝、保溫瓶、圍裙、防曬傘、儲物箱等。

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責任編輯：梁薾心