【珍惜生命】九龍城廣場父子墮樓　7歲稚子仍命危留醫PICU

▲ 九龍城廣場7歲兒子遭父親拋落樓，仍留醫PICU，情況危殆。（資料圖片）

九龍城廣場日前發生父子墮樓案，全城轟動關注。事發約３天之後，遭父親拋落樓的7歲稚子，仍命懸一線。

7歲男童目前情況危殆，仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部。

事發於3月4日晚上，58歲父親先將7歲稚子拋落街，然後他再墮樓自殺，最終父死、兒子重傷。

男童母沈女士於3月5日曾往醫院探仔，透露親兒脾臟、氣管損傷，當時有發高燒：

如果過兩三日仲係咁樣，就轉去兒童醫院。昏迷緊、醒唔到。

墮樓案警方公布案情

警方日前罕有就墮樓案，會見傳媒公開交代。警方稱3月4日晚上9時許，九龍城廣場的後巷剛好有保安巡經，兩名男子和男童驚見倒臥地上，他馬上報警。男子結果送院後不治，7歲男童重傷昏迷。

警方重案組查悉2人父子關係，父親跟兒子於九龍城廣場天台，死者先將兒子高處拋下，之後跳樓自殺。

執法人員將由多方面調查，犯案動機、賭博情況也會了解。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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責任編輯：吳卓峰