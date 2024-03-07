  • 19°C
香港時間 : 2024307日 (週四) 18:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】《基本法》23條例草案明日刊憲　同日召開立法會會議首讀及二讀

政治 17:05 2024/03/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

行政長官會同行政會議今日決定將《維護國家安全條例草案》（《條例草案》）於明日刊憲並提交立法會審議，以全面落實《基本法》第23條、《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》及《香港國安法》所規定的憲制責任，確保可早日有效維護國家安全。

李家超建議立法會從速展開審議  考慮包括召開特別立法會會議

行政長官李家超表示：「為盡快完成立法工作，早一日得一日，我已致函立法會主席，闡述《基本法》第二十三條立法屬整個香港特區的憲制責任，政府和立法會均有責任和必須盡一切努力，盡早完成立法。為達致『早一日得一日』完成立法的目標，我建議立法會從速展開審議《條例草案》，考慮包括召開特別立法會會議，進行首讀及二讀，及盡早召開法案委員會會議，全速進行審議和完成立法程序。」

明日召開立法會會議  處理條例草案首讀及二讀

鑒於條例草案的必要性和急切性，立法會主席根據《議事規則》第14(1)及(2)條，決定於明日上午11時召開立法會會議，以處理該條例草案的首讀及二讀(辯論中止待續)，該次會議不會處理其他事項。

明日舉行兩節法案委員會會議

條例法案委員會主席廖長江指示，法案委員會將於明日舉行兩節會議，分別是下午2時30分至4時30分，下午4時40分至6時40分。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：戴朗希

相關文章

【23條立法】鄧炳強點名反駁英美故意抹黑　斥許智峯呼籲制裁令人引以為恥
15:15 2024/03/05
【23條立法】鄧炳強點名反駁英美故意抹黑　斥許智峯呼籲制裁令人引以為恥
【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力
17:25 2024/03/05
【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力
【23條立法】當局考慮23條諮詢建議　「國家秘密」罪行加入「公眾利益」免責辯護
12:02 2024/03/06
【23條立法】當局考慮23條諮詢建議　「國家秘密」罪行加入「公眾利益」免責辯護
【23條立法】議員促澄清會否禁社交平台在港營運　林定國：沒有意圖禁制社交平台
15:27 2024/03/06
【23條立法】議員促澄清會否禁社交平台在港營運　林定國：沒有意圖禁制社交平台
【23條立法】港府譴責彭博報道錯誤　強調無建議禁任何社交媒體、影片分享平台在港運作
19:11 2024/03/06
【23條立法】港府譴責彭博報道錯誤　強調無建議禁任何社交媒體、影片分享平台在港運作
【23條立法】行政會議下午召開特別會議　討論基本法23條立法
今日 12:24
【23條立法】行政會議下午召開特別會議　討論基本法23條立法

你可能感興趣

【23條立法】鄧炳強點名反駁英美故意抹黑　斥許智峯呼籲制裁令人引以為恥
15:15 2024/03/05
【23條立法】鄧炳強點名反駁英美故意抹黑　斥許智峯呼籲制裁令人引以為恥
【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力
17:25 2024/03/05
【23條立法】立法會3委員會明開聯席會議　小組委員會周四再接力
【23條立法】當局考慮23條諮詢建議　「國家秘密」罪行加入「公眾利益」免責辯護
12:02 2024/03/06
【23條立法】當局考慮23條諮詢建議　「國家秘密」罪行加入「公眾利益」免責辯護
國安法 行政會議 立法會 廿三條立法 李家超 基本法 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關
癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關