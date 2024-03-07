【23條立法】《基本法》23條例草案明日刊憲　同日召開立法會會議首讀及二讀

行政長官會同行政會議今日決定將《維護國家安全條例草案》（《條例草案》）於明日刊憲並提交立法會審議，以全面落實《基本法》第23條、《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》及《香港國安法》所規定的憲制責任，確保可早日有效維護國家安全。

李家超建議立法會從速展開審議 考慮包括召開特別立法會會議

行政長官李家超表示：「為盡快完成立法工作，早一日得一日，我已致函立法會主席，闡述《基本法》第二十三條立法屬整個香港特區的憲制責任，政府和立法會均有責任和必須盡一切努力，盡早完成立法。為達致『早一日得一日』完成立法的目標，我建議立法會從速展開審議《條例草案》，考慮包括召開特別立法會會議，進行首讀及二讀，及盡早召開法案委員會會議，全速進行審議和完成立法程序。」

明日召開立法會會議 處理條例草案首讀及二讀

鑒於條例草案的必要性和急切性，立法會主席根據《議事規則》第14(1)及(2)條，決定於明日上午11時召開立法會會議，以處理該條例草案的首讀及二讀(辯論中止待續)，該次會議不會處理其他事項。

明日舉行兩節法案委員會會議

條例法案委員會主席廖長江指示，法案委員會將於明日舉行兩節會議，分別是下午2時30分至4時30分，下午4時40分至6時40分。

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記者：戴朗希