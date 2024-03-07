【23條立法】條例草案明刊憲　同日召開立法會特別會議進行首讀

行政長官會同行政會議今日決定將《維護國家安全條例草案》（《條例草案》）於明日刊憲並提交立法會審議，確保可早日有效維護國家安全。

李家超促立法會從速展開審議

行政長官李家超表示，為盡快完成立法工作，已致函立法會主席，闡述《基本法》第二十三條立法屬整個香港特區的憲制責任，政府和立法會均有責任和必須盡一切努力，盡早完成立法。他說，為達致「早一日得一日」完成立法的目標，建議立法會從速展開審議《條例草案》，考慮包括召開特別立法會會議，進行首讀及二讀，及盡早召開法案委員會會議，全速進行審議和完成立法程序。

其後，立法會主席根據《議事規則》第14(1)及(2)條，決定於明日上午11時召開立法會會議，以處理該條例草案的首讀及二讀(辯論中止待續)，該次會議不會處理其他事項。

法案委員會明日下午接力 連開兩節會議

另外，法案委員會主席廖長江指示，法案委員會將於明日舉行兩節會議，分別是下午2時30分至4時30分，下午4時40分至6時40分。

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記者：戴朗希