【濫用職權】保監局前執董涉威迫保誠高薪聘用媳婦　被控公職人員行為失當

▲ 保監局前執董涉威迫保誠高薪聘用媳婦，被控公職人員行為失當。（資料圖片）

廉政公署今日（3月7日）落案起訴保險業監管局（保監局）一名時任執行董事及其媳婦，控告二人涉嫌串謀公職人員行為失當，威迫利誘一間保險公司以更高薪酬聘用該媳婦。

許美瑩，61歲，保監局前執行董事兼董事局成員，及其媳婦陳芷慧，32歲，同被控一項串謀公職人員行為失當罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。許美瑩另被控一項公職人員行為失當交替罪名。二人已獲廉署准予保釋，以待明日（3月8日）在東區裁判法院應訊。

保監局是負責規管及監督保險業的法定機構，其董事局成員均由行政長官委任，執行董事須遵守《保監局成員行為守則》及《僱員手冊》，不得利用職權，意圖脅迫或誘使他人向其本人、親屬或友好提供好處，並須避免及申報利益衝突。

案發時許美瑩是保監局執行董事（長期業務）兼董事局成員，負責規管及監督在香港執行長期業務的保險公司，包括保誠有限公司及保誠保險有限公司（統稱保誠）。許美瑩的媳婦陳芷慧則從事數碼科技顧問工作。

許美瑩及陳芷慧涉嫌於2022年9月至2023年3月期間，一同串謀使許美瑩在擔任公職期間或在有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出不當行為，即利用許美瑩的公職，意圖脅迫或誘使保誠以更高的薪酬待遇聘用陳芷慧。

交替控罪指許美瑩除涉嫌不當地利用其公職外，亦沒有避免利益衝突及向保監局申報利益衝突情況。

保監局接獲保誠的事件報告後，將個案轉介廉署。廉署調查發現，許美瑩涉嫌向保誠一名高層人員發送陳芷慧的履歷表求職。其後在陳芷慧與保誠商討薪酬待遇期間，許美瑩又涉嫌向保誠高層批評保誠未能以市場薪酬聘請合適人才，並指若保誠不妥善處理此問題，她會動用保監局的規管權力，要求保誠檢視其運作，這樣可以令保誠花費數以百萬元計。

廉署調查又發現，陳芷慧要求保誠給予她一個較她當時年薪（約96萬元）高出30%以上的待遇至逾130萬元。在與保誠商討薪酬待遇期間，陳芷慧又涉嫌向保誠員工表示，她可為保誠與保監局維持良好關係，及提供保監局的內部消息。保誠考慮到有關聘用可能存在利益衝突，主動終止聘用程序。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃穎津