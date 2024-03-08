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恐怖意外｜22歲特技系YouTuber直播亡命表演　意外遭拖拉機活活夾死遺下妻兒

健康資訊 11:22 2024/03/08

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印度一名特技系YouTuber日前在網上直播表演搞難度絕技，不料過程中發生意外身亡。

【意外事故/網紅/特技/表演/拖拉機】不少網紅為了流量都會追求極限，進行亡命表演，以求令自己的名氣水漲船高，然而一不小心隨時斷送生命。近日印度一名擁有過百萬粉絲的YouTuber透過直播，表演高難度拖拉機特技，不料過程中機身突然折斷，結果導致他當場被活活夾死，十分驚慄。

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綜合外媒報道，死者為年僅22歲的Nishu Deshwal，靠表演各類超高難度的拖拉機特技成名，數年間在Instagram和YouTube上分別累積143.6萬與157萬粉絲。他的影片擁有超過3億觀看次數，其中單支影片的觀看次數最多達到2,500萬次，人氣不容小覷。

日前，他為了追求無止境的高風險動作，而選擇在沙坑上表演一項「後輪平衡」（wheelie）絕技，讓機身和地面呈90度垂直，並進行現場直播。報道指出，這是非常危險的動作，因為泥沙較為鬆軟，容易導致拖拉機傾翻，造成意外。不過Nishu Deshwal似乎極具信心，進行短暫的試驗後便親身上陣表演。

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從網上流傳片段可見，最初拖拉機果真順利在泥土上直立起來，然而就在短短數秒間，拖拉機的機身突然折斷，並迅速向他傾斜，最終直接壓在他身上。Nishu Deshual被拖拉機夾至身首異處，當場死亡，僅有一隻手露在外面，場面頗為嚇人。當時有上萬名觀眾正在觀看直播，不料卻意外目擊死亡畫面。

而突如其來的噩耗亦令Nishu Deshual的親友悲痛不已，報道指出，他和妻子結婚時間僅1年半，兩人育有一個半歲大的兒子，名副其實「仔細老婆嫩」。

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責任編輯：羅嘉欣

 

意外事故 網絡熱話 網紅 YouTuber 表演 印度 YouTube Instagram

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