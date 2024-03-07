【國家成就專館】康文署署長：若有更佳選擇可不搬遷科學館　料上半年向立法會提建議

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政府去年建議將位於尖東的科學館，改建為介紹國家發展和成就的專館，現有科學館會在沙田的文化博物館重建。康文署署長劉明光指，正與發展局等部門探討，會否有更適合的地方設立成就館，期望能夠在今年上半年內，將建議提交到立法會作諮詢。

去年康文署轄下的博物館共舉辦81個展覽，合共錄得到超過600萬人次參觀，當中藝術館自2019年翻新以來，至今已錄得300萬入場人次，逾半數為旅客，超過3成來自內地。 而以繡球花為主題的花展，亦成功吸引逾70萬人次，創下歷來第二高紀錄。

署方表示，去年推出的首屆香港流行交化節，舉辦接近200場活動，吸引超過50萬本地及海外觀眾，其中歌星張國榮的展覽備受多個亞洲地區人士歡迎。

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責任編輯：陳展棋