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豉油推介2024｜水中銀檢測19款豉油不含黄曲霉毒素　24款豉油無色素真正零添加

食用安全

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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一文看19款豉油不含黄曲霉毒素檢測，24款豉油無色素真正零添加。

【豉油推介2024／黄曲霉毒素／安全豉油／色素／添加劑】豉油是家中常見調味料，本港生物科技檢測公司「水中銀」曾檢測市面上47款常見醬油，發現有逾6成醬油都未達「品質卓越」的標準，部分更含有急性毒素「黄曲霉毒素」，當中有近1成樣本含量超標，長期食用恐引致心血管疾病、骨骼異常發育等問題，而其中有19款豉油則不含黄曲霉毒素，可供大家安心選擇。

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豉油推介2024｜19款不含黄曲霉毒素豉油

「水中銀」於2018年5月至19年2月，從本港超市購入47款常見醬油、豉油及鮮露作檢測，包括本地及國際品牌如李錦記、淘大、萬字醬油、金蘭、美極等，當中包括29款生抽醬油、4款老抽、5款鮮露、1款甜豉油、2款減鹽豉油、2款蒸魚豉油及4款其他調味醬。

在急性毒物測試中，19個樣本評為綠魚（表現理想）、22個樣本評為黃魚（表現合格）；6個樣本評為紅魚（有待改善），當中4款來自香港，2款來自內地。

以下是19款不含黄曲霉毒素的醬油：

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19款不含黄曲霉毒素豉油：

  • YUMMY HOUSE 美味棧古法頭抽
  • 李錦記減鹽頭抽
  • 金蘭高級老抽
  • 頤和園金標生抽
  • 品珍古法蒸魚豉油
  • 淘大煲仔飯豉油
  • 李錦記雙璜醇釀頭抽
  • 板長醬油
  • 堀河屋野材三星醬油
  • 寺岡納豆用醬油
  • 海天味極鮮特級醬油
  • 魯花自然鮮醬香醬油
  • 山元兒童甜豉油
  • ABC 甜醬油
  • 大德丸大豆醬油
  • 萬字醬油（日本）
  • 美極鮮醬油
  • 金蘭高級老抽
  • 李錦記蒸魚豉油

「水中銀」指出，生產醬油用的大豆常受黄曲霉菌影響，而黄曲霉毒素屬於急性毒物的一種，經常攝入大量黄曲霉毒素，恐會傷肝並導致急性中毒，同時會增加患心血管疾病、骨骼異常發育等風險。

建議細閱成分標籤

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，醬油本身含鹽，鹽本身是天然防腐劑，因此再加入添加劑就像「化妝」般；當醬油儲存於高溫、濕度高的地方，當中化學成份可能會產生化學反應，並釋出有害物。他建議，市民在購買醬油時應細閱成分標籤，含越少看不明白的成份就越好。

食安中心指，水中銀的生物測試，只能顯示食物可能含有類雌激素物質或對魚類胚胎有毒的物質，但不能篩選及確切指出所含物質為何及其含量，因此不能用以評估對人類健康的影響，亦不適用於食物安全的執法檢測工作。

豉油推介2024｜24款不含色素零添加豉油名單

豉油是家家戶戶煮食必備的調味料，但不少豉油會加入色素、增味劑、防腐劑等添加劑，而部分豉油所用的醬色III（E150c）、醬色IV（E150d），更可能會產生致癌物。TOPick在2024年7月檢視了市面上常見的豉油，找出24款不含色素、真正零添加豉油名單。

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不含色素零添加豉油：

  • 淘大AMOY原釀醇鮮頭抽
  • 八甲田伏流水本釀造醬油
  • 三印魚生豉油
  • 萬字醬油（新加坡）
  • 萬字特選醬油
  • 萬字醬油（日本）
  • 常鮮減鹽丸大豆生醬油
  • 常鮮生醬油
  • 金蘭醬油
  • 陳年金蘭醬油
  • 金蘭有機醬油
  • 珠江橋牌御品頭抽
  • 珠江橋牌有機醬油
  • 珠江橋牌金標生抽王
  • 李錦記雙璜醇釀頭抽
  • 李錦記雙璜蒸魚頭抽
  • 李錦記有機頭抽
  • 李錦記頭道原釀頭抽
  • 李錦記頭道原釀減鹽頭抽
  • 李錦記無麩質醬油
  • 八珍特級生抽王
  • 八珍濃釀生抽
  • 冠珍醬園生晒頭抽
  • 冠珍醬園頭抽皇

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責任編輯：羅嘉欣

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