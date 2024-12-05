豉油推介2024｜水中銀檢測19款豉油不含黄曲霉毒素 24款豉油無色素真正零添加
發布時間： 31 分鐘前
最後更新： 15 分鐘前
【豉油推介2024／黄曲霉毒素／安全豉油／色素／添加劑】豉油是家中常見調味料，本港生物科技檢測公司「水中銀」曾檢測市面上47款常見醬油，發現有逾6成醬油都未達「品質卓越」的標準，部分更含有急性毒素「黄曲霉毒素」，當中有近1成樣本含量超標，長期食用恐引致心血管疾病、骨骼異常發育等問題，而其中有19款豉油則不含黄曲霉毒素，可供大家安心選擇。
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豉油推介2024｜19款不含黄曲霉毒素豉油
「水中銀」於2018年5月至19年2月，從本港超市購入47款常見醬油、豉油及鮮露作檢測，包括本地及國際品牌如李錦記、淘大、萬字醬油、金蘭、美極等，當中包括29款生抽醬油、4款老抽、5款鮮露、1款甜豉油、2款減鹽豉油、2款蒸魚豉油及4款其他調味醬。
在急性毒物測試中，19個樣本評為綠魚（表現理想）、22個樣本評為黃魚（表現合格）；6個樣本評為紅魚（有待改善），當中4款來自香港，2款來自內地。
以下是19款不含黄曲霉毒素的醬油：
19款不含黄曲霉毒素豉油：
- YUMMY HOUSE 美味棧古法頭抽
- 李錦記減鹽頭抽
- 金蘭高級老抽
- 頤和園金標生抽
- 品珍古法蒸魚豉油
- 淘大煲仔飯豉油
- 李錦記雙璜醇釀頭抽
- 板長醬油
- 堀河屋野材三星醬油
- 寺岡納豆用醬油
- 海天味極鮮特級醬油
- 魯花自然鮮醬香醬油
- 山元兒童甜豉油
- ABC 甜醬油
- 大德丸大豆醬油
- 萬字醬油（日本）
- 美極鮮醬油
- 金蘭高級老抽
- 李錦記蒸魚豉油
「水中銀」指出，生產醬油用的大豆常受黄曲霉菌影響，而黄曲霉毒素屬於急性毒物的一種，經常攝入大量黄曲霉毒素，恐會傷肝並導致急性中毒，同時會增加患心血管疾病、骨骼異常發育等風險。
建議細閱成分標籤
水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，醬油本身含鹽，鹽本身是天然防腐劑，因此再加入添加劑就像「化妝」般；當醬油儲存於高溫、濕度高的地方，當中化學成份可能會產生化學反應，並釋出有害物。他建議，市民在購買醬油時應細閱成分標籤，含越少看不明白的成份就越好。
食安中心指，水中銀的生物測試，只能顯示食物可能含有類雌激素物質或對魚類胚胎有毒的物質，但不能篩選及確切指出所含物質為何及其含量，因此不能用以評估對人類健康的影響，亦不適用於食物安全的執法檢測工作。
豉油推介2024｜24款不含色素零添加豉油名單
豉油是家家戶戶煮食必備的調味料，但不少豉油會加入色素、增味劑、防腐劑等添加劑，而部分豉油所用的醬色III（E150c）、醬色IV（E150d），更可能會產生致癌物。TOPick在2024年7月檢視了市面上常見的豉油，找出24款不含色素、真正零添加豉油名單。
不含色素零添加豉油：
- 淘大AMOY原釀醇鮮頭抽
- 八甲田伏流水本釀造醬油
- 三印魚生豉油
- 萬字醬油（新加坡）
- 萬字特選醬油
- 萬字醬油（日本）
- 常鮮減鹽丸大豆生醬油
- 常鮮生醬油
- 金蘭醬油
- 陳年金蘭醬油
- 金蘭有機醬油
- 珠江橋牌御品頭抽
- 珠江橋牌有機醬油
- 珠江橋牌金標生抽王
- 李錦記雙璜醇釀頭抽
- 李錦記雙璜蒸魚頭抽
- 李錦記有機頭抽
- 李錦記頭道原釀頭抽
- 李錦記頭道原釀減鹽頭抽
- 李錦記無麩質醬油
- 八珍特級生抽王
- 八珍濃釀生抽
- 冠珍醬園生晒頭抽
- 冠珍醬園頭抽皇
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責任編輯：羅嘉欣