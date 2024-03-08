超市大搜查｜19款不含黄曲霉毒素豉油一覽　逾6成含毒素可傷肝致急性中毒

【食用安全/豉油/毒素/黄曲霉毒素/水中銀】相信不少家庭在煮食時都會用豉油，生物科技檢測公司「水中銀」曾檢測市面上47款常見醬油，結果發現有逾6成醬油都未達「品質卓越」的標準，部分含有急性毒素「黄曲霉毒素」，當中有近1成樣本含量超標，長期食用恐引致心血管疾病、骨骼異常發育等問題，而其中有19款豉油則不含黄曲霉毒素，可供大家安心選擇。

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19款不含黄曲霉毒素豉油

「水中銀」於2018年5月至19年2月，從本港超市購入47款常見醬油、豉油及鮮露作檢測，包括本地及國際品牌如李錦記、淘大、萬字醬油、金蘭、美極等，當中包括29款生抽醬油、4款老抽、5款鮮露、1款甜豉油、2款減鹽豉油、2款蒸魚豉油及4款其他調味醬。

在急性毒物測試中，19個樣本評為綠魚（表現理想）、22個樣本評為黃魚（表現合格）；6個樣本評為紅魚（有待改善），當中4款來自香港，2款來自內地。

以下是19款不含黄曲霉毒素的醬油：

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「水中銀」指出，生產醬油用的大豆常受黄曲霉菌影響，而黄曲霉毒素屬於急性毒物的一種，經常攝入大量黄曲霉毒素，恐會傷肝並導致急性中毒，同時會增加患心血管疾病、骨骼異常發育等風險。

建議細閱成分標籤

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，醬油本身含鹽，鹽本身是天然防腐劑，因此再加入添加劑就像「化妝」般；當醬油儲存於高溫、濕度高的地方，當中化學成份可能會產生化學反應，並釋出有害物。他建議，市民在購買醬油時應細閱成分標籤，含越少看不明白的成份就越好。

食安中心指，水中銀的生物測試，只能顯示食物可能含有類雌激素物質或對魚類胚胎有毒的物質，但不能篩選及確切指出所含物質為何及其含量，因此不能用以評估對人類健康的影響，亦不適用於食物安全的執法檢測工作。

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責任編輯：羅嘉欣