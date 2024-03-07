潮濕天氣｜回南天牆身易發霉　K Kwong分享用一物低成本除霉殺菌

【回南天/潮濕/發霉/哮喘/鼻敏感】回南天讓不少人為發霉一事而煩惱不堪，化學博士K Kwong今日（7日）在社交平台上分享除霉貼士，只用一樣物品擦拭，即可有效除霉，並建議除霉切勿拖延，否則手尾更長。

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牆身發霉很常見

回南天伴隨霉菌快速繁殖，化學專家K Kwong今日（7日）在其Facebook專頁分享除霉貼士，指「好簡單！咪擔心！」K Kwong在帖文中指出，牆生霉菌是常見的室內微生物，在香港這種季節性的潮濕天氣下容易滋生霉菌，尤其是在潮濕、溫暖的環境，如廁所浴室、廚房、無窗的房間等。他解釋，霉菌孢子會在空氣中漂浮，一旦接觸到水就會生長。初期的霉菌呈灰色，待菌絲長大後會變成黑色。

霉菌對身體4大影響 可用1物除霉

牆壁生霉菌對身體有甚麼影響？K Kwong指，除了視覺上會看到黑色霉點外，霉菌會引起呼吸道過敏，長期吸入對身體各器官及免疫系統有影響。

過敏反應： 如鼻敏感、咳嗽、打噴嚏、鼻塞、喉嚨痕等；亦會導致皮膚敏感、加劇濕疹等。

如鼻敏感、咳嗽、打噴嚏、鼻塞、喉嚨痕等；亦會導致皮膚敏感、加劇濕疹等。 呼吸道感染： 孢子可以進入呼吸道並引起感染，免疫力較弱人士、老人家、小朋友屬高危群組。

孢子可以進入呼吸道並引起感染，免疫力較弱人士、老人家、小朋友屬高危群組。 哮喘病人症狀惡化： 本身患有哮喘人士吸入孢子，可導致哮喘症狀惡化

本身患有哮喘人士吸入孢子，可導致哮喘症狀惡化 霉菌毒素：霉菌產生的代謝物是有毒，長期吸入有可能導致免疫功能、神經系統、器官功能障礙

故此，他建議家中有霉菌困擾的人士，可使用1：49漂白水擦拭。他亦提醒，使用漂白水清洗時，要戴上口罩和保持四周通風。如果家有小朋友或寵物人士，可以彩漂水代替，份量以一匙羹的彩漂水加入500毫升的清水混合使用。

霉菌啲蛋白質一接觸到漂白水、彩漂水，就會立即被毀滅。

K Kwong補充，若發現霉菌已經導致身體出現過敏症狀，可考慮使用有HEPA濾芯的空氣清新機。他指，霉菌問題可自行解決，故沒有必要找專人清潔。

博士解答網民迷思

不少網民在帖文下請教博士，以下綜合網民迷思及博士親自回覆留言解惑：

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迷思1：如果牆壁已鋪上牆紙，是否仍可使用漂白水清理？

K Kwong：最好使用彩漂水擦拭牆紙，以免漂白水會導致牆紙甩色。

迷思2：近日持續潮濕，可否待濕度回落才處理比較好？

K Kwong：除霉應從速，「越遲整越唔著數」。

迷思3：網傳霉菌不可以接觸水，噴灑酒精或用過碳酸鈉有沒有成效？

K Kwong：酒精能殺菌但沒有漂白的功效。而過碳酸鈉是可以除霉，但成效不及漂白水或彩漂水。

迷思4：紫外線消毒燈可否抑制霉菌生長？

K Kwong：不建議，成效太慢，照射過多反而會致癌。

迷思5：浴室假天花亦見有發霉情況，請問可否用漂白水擦拭？

K Kwong：假天花是不可以用漂白水擦拭，只能用清水多抹幾次。

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責任編輯：羅嘉欣