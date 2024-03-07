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中年好聲音丨羅啟豪隨曾志偉到拉斯維加斯登台　食物中毒幸三哥三嫂幫忙

娛樂 18:21 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

羅啟豪與黃洛妍隨理曾志偉、苗僑偉、戚美珍到美國拉斯維加斯登台。

《中年好聲音》羅啟豪早前隨TVB總經理曾志偉、三哥苗僑偉、三嫂戚美珍及黃洛妍（Janees）到美國拉斯維加斯登台，日前才返到香港。

啟豪入行短短一年已到過澳門、內地，甚至馬來西亞演出，今次是他第一次獲邀到亞洲以外地方表演。是次活動由當地一間賭場酒店舉辦，為慶祝農曆新年。

【中年好聲音】羅啟豪驚喜現身答謝活動　即場為「豪殼」唱《為妳鍾情》

曾志偉率羅啟豪等獻唱。

羅啟豪為賓客唱好歌

他為是次賓客帶來廣東話、普通話、英文歌各一首，他表示：「雖然自己住過喺美國唔同嘅城市，但就係第一次去拉斯維加斯。嗰度有好多有趣嘅景點，譬如有個新開嘅半圓型娛樂場館，我因爲時差關係一早6點鐘起咗身，見到成個都係螢光幕嘅外牆竟然變咗一個啱啱瞓醒嘅巨型 emoji 樣，喺度又矇眼又打喊露咁，好得意！」

同時，啟豪分享稱：「聽講今次嘅宴會係一個有好多年歷史嘅新年慶祝活動，之前因爲新冠肺炎停辦咗幾年，疫情後今年先第一次復辦，自己非常榮幸有份參與，同埋好驚喜被安排住喺一間非常舒適同非常靚嘅酒店。」

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將推出第一首個人單曲

講到與幾位前輩在幾日相處，他表示「好開心曾生、三哥同三嫂帶我同 Janees 周圍去食好嘢、睇當地好出名嘅騷，仲分享好多自己嘅經驗同故事畀我哋聽！」

而一向有腸胃敏感的啟豪，去到當地竟然食物中毒，全靠三哥三嫂旅行藥包內成藥幫忙，讓他趕得及可以在順利演出。而下個星期，他又會飛到加拿大演出，並很快推出自己第一首個人單曲《相信 相信》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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