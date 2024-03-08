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美國研究丨肥人職場難「上位」?　研究揭1關鍵原因

健康資訊 11:30 2024/03/08

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【肥胖/升職/職場】肥胖不單止會影響外表，更可以影響升職機會？美國一項研究發現，職場「肥胖歧視」十分普遍，較肥的員工很易會被標籤為「懶惰」及「自控力低落」，進而影響他們的升職機會。

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根據美國就業研究所早前公布的一項報告，在職場對肥胖的歧視情況其實十分普遍。許多肥胖員工總會被僱主或主管標籤為「懶惰」及「自控力差」，進而可能會影響到後續升遷機會。

除此之外，美國聖路易斯聯邦準備銀行亦曾發表文章，指和BMI正常的女性相比，肥胖女性就業率較低，就算已經有工作，薪水也比較少。此外，有經濟學家亦曾指，白人女性在BMI為22.5時，薪水最高，非裔女性則是BMI26.1時，薪水最多。

在眾多行業中，金融業似乎對「肥胖」歧視最為嚴重，有健身教練便指許多從事金融業的人士均會非常勤於健身，因為他們會覺得形象比較好的話，會影響到他們職場的人際關係。

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責任編輯：羅嘉欣

肥胖 健康問題 歧視 健身 美國 銀行

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