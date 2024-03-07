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【殺校潮】長洲錦江小學9月獲准重開資助小一　校長成功救亡「多謝整個長洲」

社會 19:01 2024/03/07

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中華基督教會長洲堂錦江小學救校成功，下學年獲派1班資助小一。（資料圖片）

受移民潮、學齡人口持續下跌影響，本學年5間津貼小學獲「派0班」小一，面臨「殺校」邊緣。隨著教育局今日（7日）陸續向全港小學發放新學年「開班信」，其中中華基督教會長洲堂錦江小學救校成功，校長葉昌銳向本報證實，已接獲教育局開班信，獲批在下學年重辦1班資助小一。

錦江小學去年獲教育局「派0班」，本學年轉辦私營小一，並爭取於2024/25學年收足16名小一生，重獲政府資助。葉昌銳表示，今日接獲教育局開班信通知，下學年獲派1班資助小一，意味該校在自行收生及統一派位兩輪收生總數，達到16人開班線；該校本學年私營小一，新學年亦可轉為資助小二。

對於救校成功，葉形容心情「激動、好開心」，並「多謝整個長洲」，包括辦學團體長洲堂、學校家長、幼稚園家長、鄉事委員會及議員等人支持，形容屬「神的恩典」，讓不同人聚在一起，幫助長洲「守住學校」。目前長洲共有3間小學、1間中學，葉稱過去一直與各校校長互相支持、打氣，盼維持相關學校數量。

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記者：梁凱婷

 

 

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