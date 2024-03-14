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升中面試｜民生書院重視學生5大特質　校長傳授面試錦囊：最重要是自然

升學教育 19:20 2024/03/14

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民生書院葉志兆校長親授升中面試貼士。

【升中面試/中一面試/民生書院/面試題目】九龍城區41校網名校林立，1926年創校的民生書院，校友名人輩出，是區內熱門的Band 1英文中學，亦是本港少數提供幼稚園、小學、中學一條龍教育的學校。2024/25學年中一入學面試將於3月16日（星期六）進行，校長葉志兆親授面試錦囊，指重視學生5大特質。

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民生書院｜自行分配學位收生準則

民生書院2024/25年度提供54個自行分配學位，佔中一學位總數30%，統一派位階段則最多預留85%學額予直屬小學。葉校長透露，今年收到300多份自行分配學位申請，面試將於3月16日舉行，收生準則及比重如下：

第一階段：品格及學業評審（50%）
小五、小六操行必須優良
小五、小六級的校內成績10%
教育局發出的「申請學生成績次第名單」40%
第二階段：面試及活動表現評審（50%）
面試表現35%
課外活動表現15%

民生書院擁有98年歷史，葉志兆博士為學校第九任校長。（越玲瓏攝）

民生書院｜面試形式及評核重點

民生書院於自行分配學位階段設一輪面試，當中分為兩部分，包括個人面見和小組討論，面試著重審核學生的言談舉止、禮貌、中文及英文表達能力、分析能力及社會認知水平。

民生書院注重學生的英語能力。（越玲瓏攝）

民生書院｜升中面試貼士

葉校長表示，個人面見環節需朗讀文章，學生應留意說話的聲線、語速，吐字要清晰。小六學生面對陌生環境，在所難免會緊張，甚至不敢直視考官，他提醒學生要有適當的眼神接觸和笑容，盡量表達自己。

至於小組討論，除了考核學生的思考、分析能力，也關注他們的溝通技巧和舉止態度。葉校長強調，面試時能否說出正確答案未必最重要，學生的談吐禮儀往往是影響評分的重要因素，積極參與討論的同時，亦切忌過分進取，打斷別人說話。

葉校長強調，面試時最重要是保持自然，建議學生平時要努力裝備自己，多關心時事，透過閱讀增廣見聞，鍛煉邏輯及批判思維，從日常生活中累積知識、經驗。

葉志兆校長喜歡閱讀，他建議學生日常多思考，裝備自己。（越玲瓏攝）

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記者：沈佩珊

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