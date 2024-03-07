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清潔羽絨｜自行清洗羽絨要注意什麼事項？　附手洗+機洗貼士防止變形

休閒消費 18:41 2024/03/07

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究竟羽絨要如何清洗？

過去一周突然天氣轉冷，原本已收好的羽絨又要大派用場，羽絨不但保暖，而且非常輕盈，絕對是最佳的禦寒衣物！但相信不少人都認為羽絨一定要送到洗衣店乾洗才可以，其實不一定的，因為現在大多數的羽絨都可以機洗，如果不放心的話，當然也可以手洗。

機洗要注意的地方：

1.先局部清潔較髒的地方

機洗前建議先局部清潔較髒的地方，普遍領口和袖口位置最容易弄污，清洗前可用中性洗滌劑擦拭過，將污漬打散後用清水洗一洗。

2.拉好拉鍊和入洗衣袋

將羽絨的所有拉鍊拉好或扣好鈕釦，以防鈎壞衣服，再放羽絨入洗衣袋，最後才放入洗衣機。

3.使用低速柔洗模式

使用轉速最慢的低速模式，以免因過份摩擦而令羽絨變得脆弱，選擇中性的洗滌劑或天然洗衣劑，甚至是清水，因為羽絨的成份大多是蛋白質，用清水或中性洗滌劑能減低傷害羽絨的機會，延長其穿著壽命。

手洗要注意的地方：

1.使用溫水

手洗羽絨的話，要使用30度以下的溫水，同樣選擇溫和的天然洗衣劑或中性洗滌劑，用雙手按壓的方式清洗，切勿用力扭轉和強力擠壓羽絨。

2.大量溫水稀釋洗滌劑

倒入少量洗滌劑到洗衣盆，再加入大量溫水稀釋，用雙手輕壓的方式洗羽絨，由於羽絨外表多有防潑水的質料，若一口氣用力壓下去﹐很容易令水花濺出。

3.以輕壓方式清洗

慢慢地壓洗，大概壓洗40至50次，逐個部份清洗，清洗完之後，用手或毛巾壓乾，避免扭乾而破壞羽絨的纖維。

晾乾方法：

機洗或手洗完之後，應先整理好羽絨的形狀，將它掛在通風乾爽的位置自然風乾，可以放置抽濕機在旁邊至少一晚；可以不定時用手輕輕拍打羽絨，避免羽絨濕水後結塊和變形，另外，切勿直接曬在太陽底下殺菌，因為紫外線會令羽絨毛變得脆弱。

羽絨乾透後，可以甩一甩羽絨，讓空氣進入，以保持羽絨原有的形狀。

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責任編輯：李惠儀

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