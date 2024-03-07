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白晝如焚丨鄧麗欣形容新片為「淒美輪迴故事」　與劉以豪首次合作即可投入狀態

娛樂 18:40 2024/03/07

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《白晝如焚》

由鄧麗欣（Stephy）、劉以豪主演新片《白晝如焚》並非典型的犯罪情節 ，對於挑戰這個嶄新的多重懸疑類型，劉以豪指：「我嘗試用一個畫面去形容一下《白晝如焚》這部電影，我們好像一隻雞蛋這麼純綷的東西，它卻很脆弱，被丟到一個大火堆當中。」

而女主角Stephy則指《白晝如焚》：「呢部電影係一個淒美嘅輪迴故事，就好似我哋演員每次演戲都經歷了一段生命，感受過好多人生。好似我戲入面個角色放唔低執著同壓抑嘅話，佢同樣係帶住怨恨循環不息，走唔出呢個輪迴。」 

《白晝如焚》

首日拍攝火速投入狀態
 
Stephy和以豪在電影中由頭帶到尾，帶領觀眾走入這個引人入勝的懸疑世界，因此二人極需要展現出極高強度的默契，但以豪卻透露原來二人在片場開工前仍未碰過面，因此首日拍攝時，要火速交流並馬上投入狀態。

以豪表示：「因為開拍前未有機會和Stephy認識和碰面，所以我只有在自己的部份準備。我每次到現場後馬上歸零，在狀態上作好準備，投入角色真實的情感。」Stephy則指「拍攝時放低自己心情，融入呢個角色，去相信佢哋所擁有嘅嘢，希望大家睇到我哋真實又有靈魂嘅一面。」 

《白晝如焚》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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