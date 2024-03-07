《出租家人》舉行首映禮行善　陳家樂獲獲頒璀璨之星

▲ 《出租家人》首映禮。

由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡、楊千攸領銜主演的電影《出租家人》，首映禮於昨晚（3月6日）舉行，影片台前幕後，以及老闆英皇集團主席楊受成伉儷出席。

當晚，勞工及福利局孫玉菡局長擔任主禮嘉賓，康寶駒捐出10萬善款予香港國際社會服務社，並由康寶駒代表Flora Shiu即場頒發支票給香港國際社會服務社行政總裁邱浩波。

連詩雅陳家樂元宵節報喜將做新手爸媽 Shiga：2024收到一份最好嘅禮物

▲ （左起）周家怡、劉偉恒、曾志偉、楊千攸、恬妞、陳家樂。

《出租家人》分別於20周年紐約亞洲電影節、第41屆溫哥華國際電影節及2023金雞華語影展參展。

此外，獲邀參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節（Asian Pop-up Cinema），並於閉幕之夜放映，主辦單位同時宣布陳家樂獲頒璀璨之星（Bright Star Award）大獎，屆時他將與導演劉偉恒飛到芝加哥接受榮譽，並順道與當地影迷作近距離交流。

最新影片推介：林子善專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5