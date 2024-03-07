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《出租家人》舉行首映禮行善　陳家樂獲獲頒璀璨之星

娛樂 10:01 2024/03/07

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《出租家人》首映禮。

由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡、楊千攸領銜主演的電影《出租家人》，首映禮於昨晚（3月6日）舉行，影片台前幕後，以及老闆英皇集團主席楊受成伉儷出席。

當晚，勞工及福利局孫玉菡局長擔任主禮嘉賓，康寶駒捐出10萬善款予香港國際社會服務社，並由康寶駒代表Flora Shiu即場頒發支票給香港國際社會服務社行政總裁邱浩波。

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（左起）周家怡、劉偉恒、曾志偉、楊千攸、恬妞、陳家樂。

《出租家人》分別於20周年紐約亞洲電影節、第41屆溫哥華國際電影節及2023金雞華語影展參展。

此外，獲邀參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節（Asian Pop-up Cinema），並於閉幕之夜放映，主辦單位同時宣布陳家樂獲頒璀璨之星（Bright Star Award）大獎，屆時他將與導演劉偉恒飛到芝加哥接受榮譽，並順道與當地影迷作近距離交流。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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