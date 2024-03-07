【體育盛事】LIV Golf香港站明起開鑼　哥球會指賽事助帶動旅遊餐飲生意

國際職業高球巡迴賽LIV Golf 香港站，明天（8日）至周日（10日）在粉嶺高爾夫球場舉行，超過50名來自世界各地的球手參加，包括賽事中頭號種子為世界排名第三的西班牙拉姆，另有加西亞、屈臣、史密夫和莊臣等，其中14人曾奪得大滿貫冠軍。

巡迴賽共有12站賽事，香港是第4站，亦首次落戶本港。香港站設有個人賽和團體賽，總奬金達到2,500萬美元，折合約1.95億港元，是香港史上最高奬金的大賽之一，其中個人冠軍，會獲得400萬美元的獎金。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，是次賽事將會有從海外來港的大會工作人員、球手及其親屬、朋友、球會代表等到場，單計本周，每晚入住的酒店房間數目超過600間，另外有29個國家和地區的人士來港觀賽，有助帶動旅遊和餐飲業的生意。

他又指，香港站賽事會在超過110個國家和地區播放，對宣傳香港、說好香港故事有巨大效果，希望將香港正面形象帶給全世界的觀眾。

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記者：陳麗娜