【殺校潮】聖嘉祿學校獲准復辦資助小一　校長：將轉型增設英語授課小一課程

▲ 聖嘉祿學校接獲教育局開班信通知，批准於下學年重辦資助小一。（資料圖片）

受移民潮、學齡人口持續下跌影響，本學年5間津貼小學獲「派0班」小一。教育局今日（7日）陸續向全港小學發放新學年「開班信」，其中兩間在去年獲「派0班」學校已接獲通知，批准於下學年復辦資助小一，其中聖嘉祿學校校長李永佳向本報表示，有「失而復得的感覺」，並感謝家長在認識學校特色後選擇報讀。

聖嘉祿學校本學年獲「派0班」，該校最終決定本學年先停辦小一，並爭取下學年復辦資助小一。李永佳今日表示，已接獲教育局通知，獲准復辦1班資助小一，形容這年經歷「派0班」，或多或少都會感到憂慮、擔心，但現在有「失而復得的感覺」。他感謝教職員團結、一心做好，透過不同活動讓社區重新認識學校特色，令家長認識過後「選擇我們」。

李永佳亦指，學校計劃轉型，並將於下學年起，投放資源分別開辦以中文及英文授課的小一課程，供家長選擇，雙軌並行；同時會配合小班教學，為新生提供更周全的照顧，以便更好地適應學校。

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記者：梁凱婷