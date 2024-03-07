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婚後事丨羅冠蘭為賴慰玲接拍TVB劇　與羅天宇「雙羅合璧」論愛情

娛樂 17:21 2024/03/07

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《婚後事》

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演TVB劇《婚後事》成網上熱討，除劇中6大主角外，作為配角的羅冠蘭十分搶鏡。

她在《婚後事》演Mira（王敏奕飾）外婆「花婆」，在昨晚（3月6日）與羅天宇飾演程天暉妙論兩代愛情觀差異被網民讚可愛，亦指「雙羅合璧」笑中有淚：「次次見到羅冠蘭都會諗起佢《烈火》做王喜阿媽，段母子情好感人」 。

婚後事丨羅天宇演「熱血兵仔」獲讚好演技　與羅冠蘭妙論兩代愛情觀差異

《婚後事》

婚後事丨羅冠蘭為賴慰玲參演

其實羅冠蘭對上一次在TVB劇亮相已是5年前的《牛下女高音》，據知今次成功打動她再現身TVB劇集主因，是因為賴慰玲（Winky）有份參演《婚後事》。

事緣羅冠蘭與Winky本身是師徒關係，二人私交甚篤，羅冠蘭對Winky痛錫有加。

由於Winky與劇組均覺得羅冠蘭很適合出演「花婆婆」，加上Winky渴望與師傅上演「婆孫情」，故主動向羅冠蘭力Sell角色及劇本，終成功打動羅冠蘭「出山」，間接造就了「雙羅合璧」這組合。

最新影片推介：林子善專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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