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【兒童濕疹】中大醫學院：濕疹兒童服用SIM03益生菌後 　生活質素顯著改善

社會 20:13 2024/03/07

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中大醫學院研究發現，SIM03益生菌有助改善兒童濕疹。(中大醫學院)

中大醫學院一項研究發現，濕疹幼兒服用SIM03微生態配方後，濕疹嚴重程度減輕，生活質素亦見改善。研究結果已發表於國際期刊《Nature自然》旗下的《Scientific Reports》。

研究招募了20位患有濕疹的幼兒參與研究，患者年齡介乎1至5歲，大部分的病情屬中等至嚴重程度。他們每日服用兩次SIM03微生態配方，為期三個月，結果濕疹症狀明顯紓緩，生活質素也大大提升。

是次研究使用SCORAD評分，是評估濕疹症狀嚴重程度的國際臨床指標，以濕疹範圍、皮損程度、搔抓程度及對睡眠的影響四方面作評分，分數和嚴重程度成正比。結果顯示，患有濕疹的幼兒服用SIM03微生態配方三個月後，根據上述四方面得出的臨床數據SCORAD總評分，顯著下降43%（25.6降至14.6）。

研究中，SIM03微生態配方在中等及嚴重濕疹兒童展現高反應率，使其SCORAD總評分下降一級。其中，100%中等濕疹兒童病情降至輕度；50%嚴重濕疹兒童病情降至中等。

生活質素方面，研究根據「幼兒皮膚炎影響生活質素指數」（IDQOL，適用於1至3歲幼兒）及「兒童皮膚炎影響生活質素指數」（CDLQI，適用於4至5歲兒童）評分，評估項目包括：皮膚發癢和搔抓；濕疹對睡眠、穿衣和洗澡的影響；減少療程引致的問題；以及濕疹對運動的影響等。研究結果顯示，服用SIM03微生態配方三個月後，1至3歲幼兒的 IDQOL下降60%（10 降至4），4至5歲兒童的CDLQI下降47% （15降至8），證明患有濕疹的幼兒生活質素顯著改善。

團隊另利用宏基因組學測序技術，分析研究參加者的糞便樣本，發現他們服用SIM03微生態配方一個月後，腸道內獨特雙歧桿菌組合的相對數量均較研究開始前增加；而患者的失眠情況亦明顯改善。

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責任編輯：陳展棋

 

 

 

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