【殺校潮】教育局：新學年1間小學獲「派0班」　3間小學曾收「0班信」獲准復辦資助小一

▲ 在2024/25學年，有一所學校未能獲資助開辦小一班級。（資料圖片）

教育局今日（7日）向全港資助小學發出9月新學年的開班信。教育局表示，新學年有1間小學未能獲資助開辦小一班級（即獲「派0班」），至於本學年獲「派0班」的5間小學，其中3間因申請方案獲批而獲准在新學年復辦資助小一班級。

教育局回覆本報表示，按照現行開辦小一班級的準則，如公營學校在「小一入學統籌辦法」下獲派的學生總人數，少於16人，而同一學校網內其他參加小一派位的學校仍有學位餘額，除非有特殊考慮因素，否則該校不會獲資助開辦小一班級。

教育局指，在2024/25學年有1間學校未能獲資助開辦小一班級，學校如對建議的核准班級結構有任何意見，可於本月25日或之前將意見連同有關文件送交教育局。

翻查教育局本月初發通函更新獲「派0班」可選擇的方案內容，4個方案若撇除停辦學校的選項，能夠讓學校有機會續辦的救校方案「4變3」；局方另為選擇合併方案的學校，額外提供100萬元津貼，以及保留超額教師3年過渡。

教育局亦指，在2023/24學年未能獲資助開辦小一班的小學中，有3間由於其申請的方案獲批，可以再次參加小一派位。該3間小學在2024年度小一派位下獲派的學生總人數均不少於16人，故此可獲資助開辦小一班級。

3間獲「救亡」成功的學校，包括中華基督教會長洲堂錦江小學、堅尼地城聖嘉祿學校，以及黃大仙孔教學院大成小學。至於柴灣救世軍中原慈善基金學校早前已宣布將與杏花邨救世軍韋理夫人紀念學校合併。

餘下的黃大仙獻主會溥仁小學，去年申請特別視學不獲批，上訴亦遭拒，按機制在獲派0班後的第3個學年起，教育局將停止向學校發放資助，學校須停辦。

教育局表示，學齡人口下降的情況是結構性而非過渡性，未來學位需求會相應減少，須從長遠規劃公營學校學位供應，逐步有序調節學校數目，繼續積極與辦學團體及學校保持緊密溝通，支援業界及早規劃，採取適當措施，以不同策略整合資源，回應學位供求變化，同時提升教育質素，確保公共資源得以善用。

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記者：馮琪雅