【殺校潮】教育局：新學年1間小學獲「派0班」小一　3校獲准復辦資助小一

▲ 在2024/25學年，有一所學校未能獲資助開辦小一班級。（資料圖片）

教育局今日（7日）向全港資助小學發出9月新學年的開班信。教育局表示，新學年有1間小學未能獲資助開辦小一班級（即獲「派0班」）；至於本學年獲「派0班」的5間小學，其中3間獲准參加小一派位、最終均獲派不少於16人，故在新學年可復辦資助小一班級。

教育局回覆本報表示，按照現行開辦小一班級的準則，如公營學校在「小一入學統籌辦法」下獲派的學生總人數，少於16人，而同一學校網內其他參加小一派位的學校仍有學位餘額，除非有特殊考慮因素，否則該校不會獲資助開辦小一班級。

教育局月初預告推100萬合併津貼 救校方案4變3

教育局指，在2024/25學年有1間學校未能獲資助開辦小一班級，學校如對建議的核准班級結構有任何意見，可於本月25日或之前將意見連同有關文件送交教育局。

翻查教育局本月初發通函更新獲「派0班」可選擇的方案內容，4個方案若撇除提前停辦的選項，能夠讓學校有機會續辦的救校方案「4變3」；局方另為選擇合併方案的學校，額外提供100萬元津貼，以及保留超額教師3年過渡。

小一派位收生回升至16人以上 3校獲准復辦資助小一

教育局亦指，在2023/24學年未能獲資助開辦小一班的小學中，有3間由於其申請的方案獲批，可以再次參加小一派位。該3間小學在2024年度小一派位下獲派的學生總人數均不少於16人，故此可獲資助開辦小一班級。

在撇除柴灣救世軍中原慈善基金學校已選擇與他校合併，黃大仙獻主會溥仁小學則因特別視學申請遭拒而面臨殺校，餘下3間成功「救亡」的學校，包括中華基督教會長洲堂錦江小學、堅尼地城聖嘉祿學校，以及黃大仙孔教學院大成小學。

教育局：須逐步有序調節學校數目

教育局表示，學齡人口下降的情況是結構性而非過渡性，未來學位需求會相應減少，須從長遠規劃公營學校學位供應，逐步有序調節學校數目，繼續積極與辦學團體及學校保持緊密溝通，支援業界及早規劃，採取適當措施，以不同策略整合資源，回應學位供求變化，同時提升教育質素，確保公共資源得以善用。

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記者：馮琪雅